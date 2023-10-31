Корпорация МСП: Ставка кредита для бизнеса стала ниже на 3%

Новые условия действуют в рамках программ «Экспресс-франшиза», «Экспресс-поддержка» и «Туристический льготный экспресс-кредит». Кроме этого, пониженная ставка распространяется на программы «Экспресс-кредит на исполнение контракта» и «Экспресс-оборотный». Стоит отметить, что все остальные параметры остаются прежними. То есть кредит предоставляется сроком до трех лет в размере до 50 миллионов рублей. При этом для заемщика не предусмотрено залога, комиссий и страхования.