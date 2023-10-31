Корпорация МСП: Ставка кредита для бизнеса стала ниже на 3%

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Таким образом, в рамках действующих программ льготного финансирования минимальный размер ставки составляет от 12,5 процента, пишет ria.ru.
Новые условия действуют в рамках программ «Экспресс-франшиза», «Экспресс-поддержка» и «Туристический льготный экспресс-кредит». Кроме этого, пониженная ставка распространяется на программы «Экспресс-кредит на исполнение контракта» и «Экспресс-оборотный». Стоит отметить, что все остальные параметры остаются прежними. То есть кредит предоставляется сроком до трех лет в размере до 50 миллионов рублей. При этом для заемщика не предусмотрено залога, комиссий и страхования.
Гендиректор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич подчеркнул принципиальное значение для предпринимателей доступности финансирования. Именно поэтому задача Корпорации МСП как института развития состоит в предоставлении субъектам малого и среднего бизнеса кредитов по ставкам, которые значительно ниже рыночных.
«Мы рассчитываем, что другие крупные банки также найдут возможность хотя бы на какой-то период сохранить на прежнем уровне ставки, чтобы поддержать предпринимателей, потому что сектор МСП является одним из главных участников структурной перестройки экономики», — сказал Александр Исаевич.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк уточнил, что на сегодняшний день банк планирует перезапустить линейку экспресс-кредитования и перейти на ускоренную процедуру одобрения экспресс-кредитов. Такой переход будет сопровождается сокращением количества документов для оформления займа.
Возможностью получения экспресс-кредита в МСП Банке по сниженной ставке предприниматели смогут воспользоваться до 30 ноября 2023 года. Заявка подается через официальный сайт банка.
Обратим внимание, что МСП Банк содействует реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Куратором данного проекта выступает первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов.