Монета «Георгий Победоносец» снова в продаже в Новосибирском филиале РСХБ

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Монета, выпущенная в обращение Банком России в сентябре 2023 года, изготовлена из золота 999 пробы массой 7,78 грамма качеством «анциркулейтед». На реверсе монеты диаметром 22,6 мм. отчеканено рельефное изображение христианского святого Георгия Победоносца верхом на коне, поражающего копьем змея.
«Золотые монеты Георгий Победоносец — традиционно один из самых ликвидных и востребованных инвестиционных продуктов на российском рынке. Стоимость таких монет максимально приближена к курсу золота, который исторически показывает стабильный рост. Инвестиции в драгметаллы целесообразны в перспективе двух-трех лет и более», — отметил директор Новосибирского филиала РСХБ Станислав Тишуров.
В Россельхозбанке представлен широкий ассортимент инвестиционных монет в золоте и серебре, а также памятных монет из недрагоценных металлов, посвященных знаковым событиям, выдающимися личностям, праздничным датам, профессиональным праздникам.
Приобрести инвестиционные и памятные монеты, слитки из драгоценных металлов, а также открыть обезличенный металлический счёт можно в офисах Новосибирского филиала Россельхозбанка и на сайте www.rshb.ru.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).