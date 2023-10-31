«Не чертик, а человек»: новосибирский актер хоррор-квестов рассказал о своей работе

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Обычно хоррор-квесты проводят на конкретную тематику в специально оборудованных комнатах. Все внутри — музыка, звуки, освещение, спецэффекты — призвано напугать. Одновременно с этим участники должны решить задачу и выбраться из комнаты. Иногда они пугаются и нападают на актеров.
«Иногда посетители бьют актеров из страха. Но это совсем не больно. У нас все продумано», — рассказал Аарон Сиб.фм.
Однажды на актера даже напали маленькие дети. Малыши поймали его и начали бить кулачками. А потом заплакали — но не от страха, а огорчения. «Вытащили на свет. И расстроились, что я не чертик, а настоящий человек», — вспоминает Аарон.
Самое главное на такой площадке — напугать зрителя. И главное тут — актерская игра, важно вжиться в роль. Человек с опытом мгновенно вживается в роль, а вот начинающему нужно «почувствовать» персонажа.
«Я рекомендую новичкам до начала квеста полежать и понять своего персонажа, абстрагироваться от себя. И со временем все будет делаться „по щелчку“. Нужно быть уверенным в себе», — говорит актер.
На вопрос, не страшно ли ему, актер отвечает просто.
«Я пришел сюда работать и мне понравилось. Задержался на четыре года. Это весело и интересно, ты общаешься с людьми. Мне не страшно, я тут как дома», - заверяет Аарон.