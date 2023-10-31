Новосибирец стал первым пациентом с донорским сердцем, которого вылечили от рака

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
При этом 60-летний пациент уже двенадцать лет живет с донорским сердцем. Онкологию выявили во время очередного осмотра в клинику Мешалкина.
«В ходе планового обследования у пациента выявили опухоль легкого на третьей стадии. Мужчине срочно назначили лучевую терапию. Сейчас врачам удалось добиться регресса онкологического процесса», — рассказали в медучреждении.
Сейчас новосибирец находится под наблюдением врачей. На данный момент случай с пожилым слесарем является уникальным.