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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Опухоль выявили при плановом осмотре

Новосибирец стал первым пациентом с донорским сердцем, которого вылечили от рака

31 октября 2023, 09:23
Фото: 1MI
Опухоль выявили при плановом осмотре

В Новосибирске мужчину с донорским сердцем впервые удалось вылечить от рака

В Новосибирске врачи спасли пожилого пациента от рака. Болезнь обнаружилась во время планового осмотра и находится в ремиссии.

При этом 60-летний пациент уже двенадцать лет живет с донорским сердцем. Онкологию выявили во время очередного осмотра в клинику Мешалкина.

«В ходе планового обследования у пациента выявили опухоль легкого на третьей стадии. Мужчине срочно назначили лучевую терапию. Сейчас врачам удалось добиться регресса онкологического процесса», — рассказали в медучреждении.

Сейчас новосибирец находится под наблюдением врачей. На данный момент случай с пожилым слесарем является уникальным.

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#Медицина#Новосибирск#Здравоохранение#Медики#Александр Ляхов#Рак
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