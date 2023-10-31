atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Сквер расположится в микрорайоне «Стрижи»

Отель для насекомых вместо «загаженного пустыря»: в Новосибирске построят новый парк

31 октября 2023, 06:49
Фото: Адаптика-А
Сквер расположится в микрорайоне «Стрижи»

Новый сквер с отелями для насекомых появится в микрорайоне Стрижи Новосибирске

Сквер со специальными отелями для насекомых появится в Новосибирске. Новую зеленую зону разобьют на месте неблагоустроенного парка в Заельцовском районе. Сейчас там, по словам горожан, находится «загаженный пустырь».

Концепцию нового сквера в микрорайоне «Стрижи» на улице Охотская представили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и компании «АкваСтрой». Обсуждение проекта планируют провести на портале «Зеленый Новосибирск» до 7 ноября этого года.

Урбанисты предлагают сделать территорию для активного отдыха, которая включает в себя беговые дорожки, детские площадки, «тихую» зону и бетонные тротуары по основным маршрутам. Чтобы добится хорошей звукоизоляции между тихой и активной зоной, высадят многолетники и кустарники. В парк добавят тропы для удобства передвижения, малые архитектурные формы, «сухие ручьи» и даже «отели для насекомых».

Сейчас на месте планируемого сквера находятся неблагоустроенный сквер «Семья» и рекреационная территория «Стрижи». Пользователи 2ГИС пишут, что нынешнее состояние «Семьи» нельзя назвать территорией для отдыха. «Это просто загаженный пустырь», — пишет Михаил в феврале 2023 года.

По словам авторов проекта благоустройства, его главная цель — это создать пространство для спорта, отдыха и комфортного повседневного передвижения.

«Бросовое состоянии территории, осложненное рельефом, создает сложности для пешеходных коммуникаций и маргинализирует прилегающие территории. Появление спортивного центра, как инфраструктурного якоря микрорайона, создает необходимость создания благоустроенной и насыщенной функциями территории вблизи», — сказано в дизайн-плане.

Авторы концепции — архитектурное бюро «Адаптик-А», которым руководит Игорь Карнаухов. Бюро уже создавала дизайн-проект для благоустройства общественного пространства в пойме реки Ельцовка-1.

Отметим, что с благоустройством парков в Новосибирске есть проблемы. Ранее Atas.Info писал о срывах сроков благоустройства таких общественных зон, как Первомайский сквер, реконструкция пространства у цирка, парк в пойме реки Каменка и «Монастырский сквер» на улице Фадеева.

Читайте также:
Мэрия на фоне куч песка: фиаско реконструкции Первомайского сквера в октябре 2023В Новосибирске провалено строительство «монастырского» сквера на ФадееваРазруха в парках Новосибирска: кто из подрядчиков сорвал сроки ремонта — фамилии
#Общество#Новосибирск#Отдых#Парк#Благоустройство#Зеленая зона#Сквер#Артем Васильев
Подпишитесь
С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки
Вчера, 01:36
Павел Воля обозвал Новосибирск уничижительным прозвищем — зрители смеялись
Сегодня, 02:48
20 тонн реагента вылили на дороги Новосибирска в октябре-2023
Сегодня, 03:56
Будем замерзать? Новосибирск не получил паспорт готовности к зиме
Сегодня, 10:33
Блогер из Новосибирска сняла клип на трек «Дышит маточкой»
Сегодня, 01:23
«Репрессии — желание государства»: в Новосибирске прошел митинг по политзаключенным
Сегодня, 04:12