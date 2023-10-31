Отель для насекомых вместо «загаженного пустыря»: в Новосибирске построят новый парк

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Концепцию нового сквера в микрорайоне «Стрижи» на улице Охотская представили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и компании «АкваСтрой». Обсуждение проекта планируют провести на портале «Зеленый Новосибирск» до 7 ноября этого года.
Урбанисты предлагают сделать территорию для активного отдыха, которая включает в себя беговые дорожки, детские площадки, «тихую» зону и бетонные тротуары по основным маршрутам. Чтобы добится хорошей звукоизоляции между тихой и активной зоной, высадят многолетники и кустарники. В парк добавят тропы для удобства передвижения, малые архитектурные формы, «сухие ручьи» и даже «отели для насекомых».
Сейчас на месте планируемого сквера находятся неблагоустроенный сквер «Семья» и рекреационная территория «Стрижи». Пользователи 2ГИС пишут, что нынешнее состояние «Семьи» нельзя назвать территорией для отдыха. «Это просто загаженный пустырь», — пишет Михаил в феврале 2023 года.
По словам авторов проекта благоустройства, его главная цель — это создать пространство для спорта, отдыха и комфортного повседневного передвижения.
«Бросовое состоянии территории, осложненное рельефом, создает сложности для пешеходных коммуникаций и маргинализирует прилегающие территории. Появление спортивного центра, как инфраструктурного якоря микрорайона, создает необходимость создания благоустроенной и насыщенной функциями территории вблизи», — сказано в дизайн-плане.
Авторы концепции — архитектурное бюро «Адаптик-А», которым руководит Игорь Карнаухов. Бюро уже создавала дизайн-проект для благоустройства общественного пространства в пойме реки Ельцовка-1.
Отметим, что с благоустройством парков в Новосибирске есть проблемы. Ранее Atas.Info писал о срывах сроков благоустройства таких общественных зон, как Первомайский сквер, реконструкция пространства у цирка, парк в пойме реки Каменка и «Монастырский сквер» на улице Фадеева.