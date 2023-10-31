Павел Воля обозвал Новосибирск уничижительным прозвищем — зрители не смеялись

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Выступление Павла Воли на полном стадионе «Локомотив-Арены» 29 октября получило большой успех: сотни новосибирцев пришли послушать стендап одного из самых популярных комиков.
После выступления он опубликовал видеоотчет о гастролях: он поблагодарил жителей города за то, что они собрались на его концерт, а также Воля пообещал вернуться в столицу Сибири с двумя выступлениями, чтобы все желающие фанаты смогли оказаться в зале.
Однако некоторым не понравилось, что Воля назвал Новосибирск сокращенным словом — «Новосибом». Хотя сами новосибирцы не редко используют такое название для своего города. Также часто название сокращают до «Сиб» или «Нск».
А вот пользователи в комментариях в соцсетях иронизируют над возмущением некоторых зрителей. Многие не считают такое сокращение оскорблением города:
«Какая глупость! Оскорбил прям!»;
«Когда город с длинным названием, то всегда сокращают, ничего обидного, я думаю в этом нет»;
«Ну все, бойкот ему за оскорбление! где там наш совет отцов? как это они такое оскорбление пропустили молча?».
Напомним, ранее мы писали, что эзотерик из Новосибирска Влад Кадони рассказал о жизни в семье ведьмы на шоу жены Павла Воли Ляйсан Утяшевой.