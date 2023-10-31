Павел Воля обозвал Новосибирск уничижительным прозвищем — зрители не смеялись

После выступления он опубликовал видеоотчет о гастролях: он поблагодарил жителей города за то, что они собрались на его концерт, а также Воля пообещал вернуться в столицу Сибири с двумя выступлениями, чтобы все желающие фанаты смогли оказаться в зале.