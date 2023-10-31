atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:48

Published Сегодня, 02:48

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Комик сократил Новосибирск

Павел Воля обозвал Новосибирск уничижительным прозвищем — зрители не смеялись

31 октября 2023, 02:48
Фото: Павел Воля/ВКонтакте
Комик сократил Новосибирск

Комик Павел Воля во время концерта сократил «Новосибирск» до «Новосиба»

Павел Воля выступил с аншлагом в Новосибирске, назвав город «Новосибом», что вызвало раздражение у некоторых местных жителей, хотя сами новосибирцы не редко используют такое сокращенное название.

Выступление Павла Воли на полном стадионе «Локомотив-Арены» 29 октября получило большой успех: сотни новосибирцев пришли послушать стендап одного из самых популярных комиков.

После выступления он опубликовал видеоотчет о гастролях: он поблагодарил жителей города за то, что они собрались на его концерт, а также Воля пообещал вернуться в столицу Сибири с двумя выступлениями, чтобы все желающие фанаты смогли оказаться в зале.

Однако некоторым не понравилось, что Воля назвал Новосибирск сокращенным словом — «Новосибом». Хотя сами новосибирцы не редко используют такое название для своего города. Также часто название сокращают до «Сиб» или «Нск».

А вот пользователи в комментариях в соцсетях иронизируют над возмущением некоторых зрителей. Многие не считают такое сокращение оскорблением города:

«Какая глупость! Оскорбил прям!»;

«Когда город с длинным названием, то всегда сокращают, ничего обидного, я думаю в этом нет»;

«Ну все, бойкот ему за оскорбление! где там наш совет отцов? как это они такое оскорбление пропустили молча?».

Напомним, ранее мы писали, что эзотерик из Новосибирска Влад Кадони рассказал о жизни в семье ведьмы на шоу жены Павла Воли Ляйсан Утяшевой.

Эзотерик из Новосибирска Влад Кадони рассказал о жизни в семье ведьмы
Узнать подробнее
Читайте также:
Блогер из Новосибирска Дарья Александрова назвала минусы шоу «Выжить в Дубае»Блогер из Новосибирска сняла клип на трек «Дышит маточкой»«Дура или тварь»: блогер Goblin оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска
#Общество#Новосибирск#Концерт#Звезда#Эмилия Губарева#Стендап
Подпишитесь
С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки
Вчера, 01:36
«Бороться с мерзостью»: активисты требуют отменить концерт INSTASAMKA в Новосибирске
Вчера, 06:56
Суд в Новосибирске оправдал мать, оставившую без присмотра детей — они погибли в огне
Вчера, 09:00
Проезд в метро Новосибирска предложили поднять до 50 рублей
Вчера, 06:52
Блогер из Новосибирска сняла клип на трек «Дышит маточкой»
Сегодня, 01:23
Что произошло в Махачкале: почему толпа устроила антисемитские протесты
Вчера, 01:30