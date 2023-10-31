«Репрессии — желание государства»: в Новосибирске прошел митинг по политзаключенным

Другой пострадавший — это Глеб Марьясов, который работал над предвыборной кампанией депутата, получил 10 месяцев колонии за перекрытие московской магистрали в 2021 году. На вопрос о том, обсуждают ли они общественно-политическую жизнь в России, Каверзина говорит, что «все всё и так понимают, чего обсуждать её. Все на одном уровне информации находимся, на одной волне. Просто идем вперед».