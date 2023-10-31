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Акция состоялась в Академгородке

«Репрессии — желание государства»: в Новосибирске прошел митинг по политзаключенным

31 октября 2023, 04:12
Фото: Артем Васильев / atas.info
Акция состоялась в Академгородке

Митинг в поддержку политзаключенных прошел в новосибирском Академгородке

Митинг памяти жертв политических репрессий прошел в Академгородке. В России 609 политических заключённых и 636 человек, которых преследуют по политическим мотивам, говорит организатора митинга Светлана Каверзина. О том, как и почему власти мешают вспоминать о репрессиях — в репортаже Atas.Info.

Политическая акция прошла перед ДК «Академия», и длилась чуть больше часа. На ней выступили депутат Антон Картавин, руководитель новосибирского отделения «Мемориал»* (организация признана иностранным агентом и ликвидирована) Александр Рудницкий, организатор митинга Светлана Каверзина, и Михаил Рязанцев, координатор движения «Искалеченный Новосибирск», которое выступает против точечной застройки города.

На плакатах можно было встретить известные фразыНа плакатах можно было встретить известные фразы
На плакатах можно было встретить известные фразы
Фото: Артем Васильев / atas.info

После выступлений основных спикеров дали слово всем желающим. Жители Новосибирска рассказали о своих репрессированных родственниках. Один молодой человек выступил в поддержку политолога Бориса Кагарлицкого** (признан иностранным агентом, включен в реестр экстремистов и террористов), которого содержат в СИЗО и обвиняют в оправдании терроризма за пост в Telegram.

По словам Каверзиной, день памяти жертв политических репрессий — это «день памяти, в первую очередь, и день предостережения, чтобы не повторились события, которые были, наверное, с самого начала и практически до окончания СССР. Сначала это был Голодомор, массовые расстрелы, лагеря, а потом всё закончилось карательной психиатрией — это все репрессии».
Митинг против политических репрессий в Академгородке
Видео: Артем Васильев / atas.info

На митинге депутат в том числе рассказывала о судьбе Тахира Арсланова, с которым она знакома лично. В этом году 67-летнего новосибирского пенсионера признали виновным сразу по трем экстремистским статьям за комментарии во «ВКонтакте»: после объявления частичной мобилизации пенсионер призывал всех к мятежу.

Выступить мог каждыйВыступить мог каждый
Выступить мог каждый
Фото: Артем Васильев / atas.info

Другой пострадавший — это Глеб Марьясов, который работал над предвыборной кампанией депутата, получил 10 месяцев колонии за перекрытие московской магистрали в 2021 году. На вопрос о том, обсуждают ли они общественно-политическую жизнь в России, Каверзина говорит, что «все всё и так понимают, чего обсуждать её. Все на одном уровне информации находимся, на одной волне. Просто идем вперед».

Всего собрались несколько десятков людейВсего собрались несколько десятков людей
Всего собрались несколько десятков людей
Фото: Артем Васильев / atas.info

День политического заключённого придумали и учредили политзэки Кронид Любарский и Алексей Мурженко 30 октября 1974 в исправительной колонии Дубровлаг. Диссиденты таким образом пытались добиться признания своего статуса, отменить ограничения в переписке, посылках и передачах, увеличить количество свиданий с родственниками и получать полноценную медицинскую помощь.

В 1991 году дату переименовали в день памяти жертв политических репрессий. На 2021–2022 год решением министерства просвещения День памяти жертв политических репрессий был удалён из Календаря образовательных событий.

Митинг традиционно проходит 30 октябряМитинг традиционно проходит 30 октября
Митинг традиционно проходит 30 октября
Фото: Артем Васильев / atas.info
«Мы же понимаем, что в школе государство обучают тому, что нужно ему: чтобы восхваляли СВО, хотели идти служить после школы, они к этому сразу призывают. А чтобы задумывались о грустных сторонах нашей истории — это государству не нужно», — говорит организатор митинга.

По словам Каверзиной, у нас в стране запроса на репрессий нет, но государство пытается нас вернуть в репрессии.

«Народ не хочет репрессий — это единственное желание государства», — говорит депутат.
Присутствовали люди разных национальностейПрисутствовали люди разных национальностей
Присутствовали люди разных национальностей
Фото: Артем Васильев / atas.info

Ранее прокуратура потребовала отменить заявленную новосибирским «Мемориалом»* акцию «Возвращение имен». Об этом заявили в региональном отделении партии «Яблоко».

Руководитель отделения Александр Рудницкий подал в суд на мэрию, но иск отклонили. Как утверждает суд, «вопрос о согласовании публичного мероприятия в Нарымском сквере, ещё находится на рассмотрении», а оспариваемый ответ мэрии «не является воспрепятствованием организации или проведению публичного мероприятия». Мэрия предложила Рудницкому присоединиться к другим мероприятиям, в том числе, к проводимому митингу в Академгородке.

Активисты выходили с разными плакатамиАктивисты выходили с разными плакатами
Активисты выходили с разными плакатами
Фото: Артем Васильев / atas.info

Акция-правопреемник, «Возвращение имен» в этот день проходит в 88 городах и 35 странах по всему миру. Активисты, несмотря на запреты, вышли на улицы. Чтение имен проходит в 20 городах, в том числе в Москве, в Волгограде, Екатеринбурге, Иваново, Иркутске. А также в Гамбурге, в Сумах, Амстердаме, Барселоне, Берлине, Белграде, Милане, Торонто и десятках других городов по всему миру. В Новосибирске она прошла онлайн.

Публика была разных возрастовПублика была разных возрастов
Публика была разных возрастов
Фото: Артем Васильев / 1MI

В Ярославле фанаты ФК «Шинник» во время матча вывесили баннер «Памяти жертв советских репрессий». В Москве полиция оцепила Лубянскую площадь, где у Соловецкого камня люди оставляли цветы: их пускали по 3 человека. В Казани у памятника жертвам советских репрессий сотрудник центра Э выдал повестку на допрос по делу против местной активистки, обвиняемой в дискредитации армии.

*организация признана Минюстом РФ иностранным агентом

**признан Минюстом РФ иностранным агентом

**включен в перечень экстремистов и террористов РФ

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