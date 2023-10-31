«Репрессии — желание государства»: в Новосибирске прошел митинг по политзаключенным

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Политическая акция прошла перед ДК «Академия», и длилась чуть больше часа. На ней выступили депутат Антон Картавин, руководитель новосибирского отделения «Мемориал»* (организация признана иностранным агентом и ликвидирована) Александр Рудницкий, организатор митинга Светлана Каверзина, и Михаил Рязанцев, координатор движения «Искалеченный Новосибирск», которое выступает против точечной застройки города.
После выступлений основных спикеров дали слово всем желающим. Жители Новосибирска рассказали о своих репрессированных родственниках. Один молодой человек выступил в поддержку политолога Бориса Кагарлицкого** (признан иностранным агентом, включен в реестр экстремистов и террористов), которого содержат в СИЗО и обвиняют в оправдании терроризма за пост в Telegram.
По словам Каверзиной, день памяти жертв политических репрессий — это «день памяти, в первую очередь, и день предостережения, чтобы не повторились события, которые были, наверное, с самого начала и практически до окончания СССР. Сначала это был Голодомор, массовые расстрелы, лагеря, а потом всё закончилось карательной психиатрией — это все репрессии».
На митинге депутат в том числе рассказывала о судьбе Тахира Арсланова, с которым она знакома лично. В этом году 67-летнего новосибирского пенсионера признали виновным сразу по трем экстремистским статьям за комментарии во «ВКонтакте»: после объявления частичной мобилизации пенсионер призывал всех к мятежу.
Другой пострадавший — это Глеб Марьясов, который работал над предвыборной кампанией депутата, получил 10 месяцев колонии за перекрытие московской магистрали в 2021 году. На вопрос о том, обсуждают ли они общественно-политическую жизнь в России, Каверзина говорит, что «все всё и так понимают, чего обсуждать её. Все на одном уровне информации находимся, на одной волне. Просто идем вперед».
День политического заключённого придумали и учредили политзэки Кронид Любарский и Алексей Мурженко 30 октября 1974 в исправительной колонии Дубровлаг. Диссиденты таким образом пытались добиться признания своего статуса, отменить ограничения в переписке, посылках и передачах, увеличить количество свиданий с родственниками и получать полноценную медицинскую помощь.
В 1991 году дату переименовали в день памяти жертв политических репрессий. На 2021–2022 год решением министерства просвещения День памяти жертв политических репрессий был удалён из Календаря образовательных событий.
«Мы же понимаем, что в школе государство обучают тому, что нужно ему: чтобы восхваляли СВО, хотели идти служить после школы, они к этому сразу призывают. А чтобы задумывались о грустных сторонах нашей истории — это государству не нужно», — говорит организатор митинга.
По словам Каверзиной, у нас в стране запроса на репрессий нет, но государство пытается нас вернуть в репрессии.
«Народ не хочет репрессий — это единственное желание государства», — говорит депутат.
Ранее прокуратура потребовала отменить заявленную новосибирским «Мемориалом»* акцию «Возвращение имен». Об этом заявили в региональном отделении партии «Яблоко».
Руководитель отделения Александр Рудницкий подал в суд на мэрию, но иск отклонили. Как утверждает суд, «вопрос о согласовании публичного мероприятия в Нарымском сквере, ещё находится на рассмотрении», а оспариваемый ответ мэрии «не является воспрепятствованием организации или проведению публичного мероприятия». Мэрия предложила Рудницкому присоединиться к другим мероприятиям, в том числе, к проводимому митингу в Академгородке.
Акция-правопреемник, «Возвращение имен» в этот день проходит в 88 городах и 35 странах по всему миру. Активисты, несмотря на запреты, вышли на улицы. Чтение имен проходит в 20 городах, в том числе в Москве, в Волгограде, Екатеринбурге, Иваново, Иркутске. А также в Гамбурге, в Сумах, Амстердаме, Барселоне, Берлине, Белграде, Милане, Торонто и десятках других городов по всему миру. В Новосибирске она прошла онлайн.
В Ярославле фанаты ФК «Шинник» во время матча вывесили баннер «Памяти жертв советских репрессий». В Москве полиция оцепила Лубянскую площадь, где у Соловецкого камня люди оставляли цветы: их пускали по 3 человека. В Казани у памятника жертвам советских репрессий сотрудник центра Э выдал повестку на допрос по делу против местной активистки, обвиняемой в дискредитации армии.
*организация признана Минюстом РФ иностранным агентом
**признан Минюстом РФ иностранным агентом
**включен в перечень экстремистов и террористов РФ