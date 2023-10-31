Самый юный военкор страны: Влада Луговская о пути в журналистику и возвращении домой,

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Свою удивительную историю Влада рассказала в интервью российскому журналисту Александру Малькевичу для проекта о ярких людях освобожденных территорий «Путь домой».
Самый юный журналист новых регионов
Влада Луговская не стремилась стать журналистом. Но после начала специальной военной операции все изменилось. Транслируемая информация не всегда и не везде соответствовала действительности, многие люди не знали, что происходит на самом деле. Поэтому, будучи пятнадцатилетней девочкой, Влада пришла на создающийся в Херсоне телеканал «Таврия» с целью говорить правду во весь голос на языке молодежи. «У меня тогда настолько горели глаза, я так хотела рассказать и показать, самое главное, правду, которой не хватало», — делится юный военкор.
Угрозы и травля
Корреспондент — это тот человек, который постоянно находится в кадре. Но, сознавая возможные риски, Влада все равно выбрала данный путь. Мужественно и отважно она выполняла свою работу.
Через какое-то время на юную журналистку началась травля в социальных сетях, были размещены данные ее родителей, включая адрес и телефон. Помимо этого, невзирая на несовершеннолетний возраст Влады, она была внесена на сайт «Миротворец», где содержится база личной информации «врагов» Украины, собранная нелегальным путем. «Мы тебя найдем, убьем, семью твою зарежем», — такие слова вспоминает Влада, рассказывая о поступавших в ее сторону угрозах. «Некоторое время пришлось жить вне дома в целях безопасности», — говорит девушка.
Но Влада не отступила от намеченной цели и со всем справилась. Более того, во время празднования в честь Дня Государственного флага Российской Федерации молодая журналистка приняла участие в автомотопробеге по Херсону. Следуя в «главной машине» колонны, Влада Луговская испытала большой спектр эмоций. «Я была вне себя от счастья… Это было настолько вдохновляюще, что я поняла, ради чего я вообще рискую собой, ради чего я пришла на телевидение и ради чего терпела все эти угрозы», — с гордостью рассказывает Влада.
Двойной день рождения
В конце октября 2022 года началась масштабная эвакуация гражданского населения из Херсона на левый берег Днепра. Сотрудники «Таврии» не стали исключением: 20 октября Влада и другие журналисты со своими семьями переправлялись организованной колонной на другую сторону реки и попали под удар американской РСЗО HIMARS. В этот день Владе исполнилось 16 лет.
«Москва. 21 октября. INTERFAX.RU — Мост через Днепр в Херсоне вновь подвергся ракетному обстрелу, сообщил журналистам представитель экстренных служб.
«Было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста, информация по жертвам и разрушениям уточняется», — сказал представитель экстренных служб».
В ходе обстрела по Антоновскому мосту 4 человека погибли, 13 были ранены, включая самого юного военкора, Владу Луговскую. В девушку попал осколок от кассетного снаряда, который насквозь пробил ее грудь и вылетел около ребер. «Даня, мой коллега, корреспондент наш на „Таврии“, он… он меня просто спас собой. Он меня накрыл своим телом…», — вспоминает девушка страшные события.
Награда из рук президента
Выдающиеся женщины России достойны самых почетных званий и наград. Так, 8 марта 2023 года в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин наградил двадцать женщин, представляющих разные профессии, — Влада Луговская оказалась в числе этих достойных граждан и получила из рук главы государства орден Мужества.
«Я уже дома»
Начало профессионального пути Влады Луговской пришлось на непростое время, местами даже страшное и опасное, но она не прекратила движение вперед и со всем справилась: мужество, самоотдача, непреодолимое желание говорить людям правду и показывать реальные события позволили юной журналистке быть услышанной и вернуться домой, в Россию. Сегодня девушка чувствует себя на своем месте и говорит, что она в той стране, где и должна быть.
Пример Влады подтверждает, что молодое поколение в новых регионах России не уступает, а порой и превосходит более взрослых и опытных людей в осознанности, самоотверженности и бесстрашии. Такие граждане готовы на многое ради своего призвания, чем вызывают гордость, восхищение и уверенность в достойном мирном будущем России.