Стало известно, когда улицу Ленина в Новосибирске сделают пешеходной в 2023 году

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Published Сегодня, 01:44
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В Новосибирске улицу Ленина временно превратят в пешеходную зону в преддверии Нового года. С 17 ноября 2023 по 1 февраля 2024 года будет закрыто движение автомобилей. Горожане смогут безопасно гулять по проезжей части, начиная от площади Ленина и до пересечения с Советской улицей.
Основной мотивацией для такого решения стали наступающие новогодние праздники и все работы, связанные с их подготовкой. Однако, автомобили экстренных служб и транспорт, задействованный в подготовке к праздникам, будут исключением из данного ограничения.
Для обозначения пешеходной зоны, департаменту транспорта поручено установить соответствующие дорожные знаки, турникеты, бетонные блоки и другие необходимые элементы.