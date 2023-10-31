Стало известно, когда улицу Ленина в Новосибирске сделают пешеходной в 2023 году

В Новосибирске улицу Ленина временно превратят в пешеходную зону в преддверии Нового года. С 17 ноября 2023 по 1 февраля 2024 года будет закрыто движение автомобилей. Горожане смогут безопасно гулять по проезжей части, начиная от площади Ленина и до пересечения с Советской улицей.