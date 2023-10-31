atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:44

Published Сегодня, 01:44

Modified Сегодня, 01:46

Updated Сегодня, 01:46

Улицу Ленина вновь сделаю пешеходной

Стало известно, когда улицу Ленина в Новосибирске сделают пешеходной в 2023 году

31 октября 2023, 01:44
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Улицу Ленина вновь сделаю пешеходной

Улицу Ленина в Новосибирске сделают пешеходной с 17 ноября 2023

Улицу Ленина в Новосибирске сделают пешеходной на несколько месяцев во время новогодних праздников и подготовки к ним, соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии.

В Новосибирске улицу Ленина временно превратят в пешеходную зону в преддверии Нового года. С 17 ноября 2023 по 1 февраля 2024 года будет закрыто движение автомобилей. Горожане смогут безопасно гулять по проезжей части, начиная от площади Ленина и до пересечения с Советской улицей.

Основной мотивацией для такого решения стали наступающие новогодние праздники и все работы, связанные с их подготовкой. Однако, автомобили экстренных служб и транспорт, задействованный в подготовке к праздникам, будут исключением из данного ограничения.

Для обозначения пешеходной зоны, департаменту транспорта поручено установить соответствующие дорожные знаки, турникеты, бетонные блоки и другие необходимые элементы.

Улицу Ленина снова сделают пешеходной в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Проект пешеходной улицы Ленина разрабатывают в Новосибирске«Универсам» на улице Ленина закрыли на реконструкцию — его хотели отдать под высоткуПарковка на площади Ленина в Новосибирске станет платной со 2 октября
#Транспорт#Город#Новосибирск#Новый год#Эмилия Губарева#Улица Ленина#Ленина#Центр
Подпишитесь
С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки
Вчера, 01:36
Что произошло в Махачкале: почему толпа устроила антисемитские протесты
Вчера, 01:30
Суд в Новосибирске оправдал мать, оставившую без присмотра детей — они погибли в огне
Вчера, 09:00
Проезд в метро Новосибирска предложили поднять до 50 рублей
Вчера, 06:52
Многодетный отец из Новосибирска раскритиковал повышение транспортного налога
Вчера, 04:16
Студент НГУЭУ из Новосибирска выиграл чемпионат The International по Dota-2
Вчера, 04:48