Студентка в Новосибирске потеряла сознание в электричке и ей никто не помог

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Во время поездки девушка начала терять сознание, но не успела попросить о помощи у других пассажиров. Она очнулась через несколько остановок, сидя на полу и опираясь головой на сиденье.
После инцидента сибирячка рассказала о произошедшем своим родителям, которые были возмущены равнодушием окружающих. Мать девушки поделилась своими чувствами: «Я плакала, когда узнала. Тяжело представить, как твой ребенок теряет сознание в электричке, а все делают вид, что не заметили».
У Софьи есть особенность — она часто теряет сознание уже много лет. Она проходит медицинские обследования, чтобы выяснить причину этих обмороков. Чтобы потерять сознание, ей достаточно только представить кровь, пишет Infopro54. Она хотела бы, чтобы рядом с ней всегда оказывались отзывчивые люди.