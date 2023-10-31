Студентка в Новосибирске потеряла сознание в электричке и ей никто не помог

У Софьи есть особенность — она часто теряет сознание уже много лет. Она проходит медицинские обследования, чтобы выяснить причину этих обмороков. Чтобы потерять сознание, ей достаточно только представить кровь, пишет Infopro54. Она хотела бы, чтобы рядом с ней всегда оказывались отзывчивые люди.