atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Девушке стало плохо

Студентка в Новосибирске потеряла сознание в электричке и ей никто не помог

31 октября 2023, 04:54
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Девушке стало плохо
17-летняя студентка колледжа из Новосибирска поехала на электричке к своему парню: она потеряла сознание, но ей даже никто не помог из пассажиров.

Во время поездки девушка начала терять сознание, но не успела попросить о помощи у других пассажиров. Она очнулась через несколько остановок, сидя на полу и опираясь головой на сиденье.

После инцидента сибирячка рассказала о произошедшем своим родителям, которые были возмущены равнодушием окружающих. Мать девушки поделилась своими чувствами: «Я плакала, когда узнала. Тяжело представить, как твой ребенок теряет сознание в электричке, а все делают вид, что не заметили».

У Софьи есть особенность — она часто теряет сознание уже много лет. Она проходит медицинские обследования, чтобы выяснить причину этих обмороков. Чтобы потерять сознание, ей достаточно только представить кровь, пишет Infopro54. Она хотела бы, чтобы рядом с ней всегда оказывались отзывчивые люди.

В новосибирской поликлинике женщина упала в обморок и разбила голову
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажирке стало плохо в метро на станции «Октябрьской» в НовосибирскеПассажирка электрички в Новосибирске лишилась ноги — ей выплатили 700 тысяч
#Общество#Транспорт#Новосибирск#Помощь#Электричка#Эмилия Губарева#Пассажиры#Студентка#Равнодушие
Подпишитесь
С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки
Вчера, 01:36
Павел Воля обозвал Новосибирск уничижительным прозвищем — зрители смеялись
Сегодня, 02:48
20 тонн реагента вылили на дороги Новосибирска в октябре-2023
Сегодня, 03:56
Проезд в метро Новосибирска предложили поднять до 50 рублей
Вчера, 06:52
Блогер из Новосибирска сняла клип на трек «Дышит маточкой»
Сегодня, 01:23
«Репрессии — желание государства»: в Новосибирске прошел митинг по политзаключенным
Сегодня, 04:12