Умер создатель оркестра народных инструментов Борис Гурин из Новосибирска

Posted 31 октября 2023, 01:38
Published 31 октября 2023, 01:38
Modified 31 октября 2023, 01:40
Updated 31 октября 2023, 01:40
В Новосибирске скончался Борис Гурин, создатель оркестра народных инструментов. Он был заслуженным артистом РСФСР и умер на 84-м году жизни. Его имя было известно не только в России, но и за ее пределами.
С 1961 года Борис Гурин возглавлял баянную группу Государственного Академического Сибирского русского народного хора. В 1976 году он основал оркестр русских народных инструментов. Как композитор, Гурин создавал собственные произведения и обработки. В его музыке ярко отражался сибирский колорит.
Прощание с покойным состоится в среду, 1 ноября, с 12:00 до 13:00 по адресу: 1-е Мочищенское шоссе, 21Б.