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В новосибирских аптеках исчез препарат от шизофрении «Трифтазин»

В новосибирских аптеках исчез препарат от шизофрении «Трифтазин»

31 октября 2023, 03:30
Фото: Midjourney
Жители Новосибирска обеспокоены исчезновением препарата от шизофрении «Трифтазин» из аптек, поскольку он является одним из самых эффективных лекарств.

В Новосибирске пропал препарат «Трифтазин», который используется для лечения шизофрении. Местные жители начали обращаться с жалобами в аптеки, поскольку они больше не могут приобрести этот нейролептик фенотиазинового ряда, являющийся одним из самых эффективных противопсихотических средств.

Оказывается, что данный препарат можно найти только в одной аптеке, которая расположена в Академгородке. Лекарство не поставляют в Россию уже полгода.

Представители «Новосибирской аптечной сети» заявили, что врачи могут предложить пациентам другие аналогичные препараты.

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#Новосибирск#Лекарство#Аптека#Эмилия Губарева#Лекарства
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