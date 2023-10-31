В новосибирских аптеках исчез препарат от шизофрении «Трифтазин»

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
В Новосибирске пропал препарат «Трифтазин», который используется для лечения шизофрении. Местные жители начали обращаться с жалобами в аптеки, поскольку они больше не могут приобрести этот нейролептик фенотиазинового ряда, являющийся одним из самых эффективных противопсихотических средств.
Оказывается, что данный препарат можно найти только в одной аптеке, которая расположена в Академгородке. Лекарство не поставляют в Россию уже полгода.
Представители «Новосибирской аптечной сети» заявили, что врачи могут предложить пациентам другие аналогичные препараты.