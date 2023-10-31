В новосибирских аптеках исчез препарат от шизофрении «Трифтазин»

В Новосибирске пропал препарат «Трифтазин», который используется для лечения шизофрении. Местные жители начали обращаться с жалобами в аптеки, поскольку они больше не могут приобрести этот нейролептик фенотиазинового ряда, являющийся одним из самых эффективных противопсихотических средств.