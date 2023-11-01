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Эффективный препарат изчез с аптечных прилавков

Чем лечить шизофрению? Почему «Трифтазин» больше не поставляют в Новосибирск

1 ноября 2023, 08:14
Фото: Midjourney
Эффективный препарат изчез с аптечных прилавков

В Новосибирске объяснили исчезновение из аптек препарата от шизофрении

Лекарство «Трифтазин» перестал поставлять в Новосибирск производитель, ссылаясь на отсутствие необходимых компонентов для производства

Препарат «Трифтазин», относящийся к группе нейролептиков, применяемых при лечении психических заболеваний, не поставляется в Новосибирск уже около шести месяцев. Все торговые запасы на складах исчерпаны, а перспективы новых поставок туманны, пояснил директор муниципальной «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин. Проблема в импортном сырье, необходимом для производства.

«Вопросы с сырьевой составляющей, с субстанцией. Необходимо обращаться к врачам за заменой данного лекарственного препарата… Запросы (производителю, прим. ред.) мы направляем периодически. Но по срокам поступления они не анонсировали», — сообщил Гришунин в пресс-центре агентства ТАСС, отвечая на вопрос корреспондента Atas.info.

«Трифтазин» — нейролептик фенотиазинового ряда, как описано в открытых источниках, прямых и эффективных аналогов для лечения шизофрении у него не существует.

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#Новосибирск#Дефицит#Лекарство#Аптеки#Шизофрения
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