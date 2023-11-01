Чем лечить шизофрению? Почему «Трифтазин» больше не поставляют в Новосибирск

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
Препарат «Трифтазин», относящийся к группе нейролептиков, применяемых при лечении психических заболеваний, не поставляется в Новосибирск уже около шести месяцев. Все торговые запасы на складах исчерпаны, а перспективы новых поставок туманны, пояснил директор муниципальной «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин. Проблема в импортном сырье, необходимом для производства.
«Вопросы с сырьевой составляющей, с субстанцией. Необходимо обращаться к врачам за заменой данного лекарственного препарата… Запросы (производителю, прим. ред.) мы направляем периодически. Но по срокам поступления они не анонсировали», — сообщил Гришунин в пресс-центре агентства ТАСС, отвечая на вопрос корреспондента Atas.info.
«Трифтазин» — нейролептик фенотиазинового ряда, как описано в открытых источниках, прямых и эффективных аналогов для лечения шизофрении у него не существует.