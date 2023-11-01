Чем лечить шизофрению? Почему «Трифтазин» больше не поставляют в Новосибирск

Препарат «Трифтазин», относящийся к группе нейролептиков, применяемых при лечении психических заболеваний, не поставляется в Новосибирск уже около шести месяцев. Все торговые запасы на складах исчерпаны, а перспективы новых поставок туманны, пояснил директор муниципальной «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин. Проблема в импортном сырье, необходимом для производства.