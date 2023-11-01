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Выплаты на детей приходят на карты в начале месяца

График выплаты детских пособий в ноябре 2023 года: полный список

1 ноября 2023, 01:45
Фото: 1MI
Выплаты на детей приходят на карты в начале месяца
Какого числа придут детские выплаты от государства знают большинство получателей социальных пособий. В России выплаты по линии СФР семьям с детьми надо ждать 3 ноября 2023. Но в Новосибирской области есть и региональные пособия для семей с невысокими доходами — для них график выплат отличается.

3 ноября 2023 — рабочий день, это пятница. Не стоит ждать переноса выплат на другую дату, хотя в начале ноября — длинные выходные.

Деньги от СФР на карты «Мир» уже в эту пятницу должны прийти беременным.

Детское пособие по уходу за младенцами до 1.5 лет в этот же день могут ждать семьи с маленькими детьми. Такое пособие выплачивается родителям в декретном отпуске и зависит от среднего заработка человека за два предыдущих года. С февраля 2023 оно не может быть меньше 8 591 рублей, но и не больше 33 281 рубля.

Пособие на детей до 17 лет придет в эти же даты; как и регулярная выплата на детей военнослужащих, а также детей в семьи мобилизованных военнообязанных; детское пособие от 8 до 17 лет положено одиноким, малообеспеченным родителям, оно также должно поступить на карты «Мир» перед ноябрьскими праздниками.

При рождении ребенка в октябре, 3 ноября придет разовая выплата. То же и при усыновлении.

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Работающим родителям, имеющим детей до 1,5 лет, выплата поступит 8 ноября.

Из материнского капитала выплаты в обычные месяцы производятся немного позже — пятого числа. Но эта дата — выходной день в ноябре, и по правилам деньги должна поступить раньше — также третьего ноября. «Материнская» выплата положена в случае, если максимальный доход семьи — 32 108 рублей на каждого ее члена, и не выше. Это размер 2-х прожиточных минимумов (ПМ) в Новосибирской области.

В Новосибирской области региональные выплаты перечисляют семьям с детьми до 10 числа каждого месяца, в данном случае — ноября.

Семьи, в которых доход не превышает ПМ на человека, поддерживают выплатой на ребенка 3-7 лет. Это 50% от ПМ для ребенка в регионе, то есть 7630 рублей. 75% от ПМ ребенка 11 445 руб. или даже 100% — 15 261 руб. могут получать семьи, где дела с доходами еще хуже.

Ежемесячно приходит и пособие на детей до 16 лет родителям-одиночкам, при среднедушевом доходе меньше ПМ в Новосибирской области. Они могут ждать от 446 до 668 рублей.

444 рубля — пособие на ребенка инвалида в Новосибирской области. Такая выплата приходит ежемесячно.

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Также существуют разовые детские выплаты. Ознакомиться с полным списком выплат, их размерами и категориями получателей, у кого есть право на материальную поддержку из бюджета можно на сайте Министерства труда и соцразвития области.

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