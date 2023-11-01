График выплаты детских пособий в ноябре 2023 года: полный список

Детское пособие по уходу за младенцами до 1.5 лет в этот же день могут ждать семьи с маленькими детьми. Такое пособие выплачивается родителям в декретном отпуске и зависит от среднего заработка человека за два предыдущих года. С февраля 2023 оно не может быть меньше 8 591 рублей, но и не больше 33 281 рубля.