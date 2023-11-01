atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Офис закрывался

Группа «Вагнер» снова начала набирать бойцов из Новосибирска для участия в СВО

1 ноября 2023, 06:13
Фото: atas.info
Офис закрывался
Группа «Вагнер» вновь начала набирать бойцов в Новосибирске для участия в СВО, заключая контракты с Росгвардией.

В Новосибирске возобновился набор новых бойцов группы «Вагнер» для участия в специальной операции.

Контракты теперь будут заключаться с Росгвардией, а не с Минобороны. Пока не ясно, какие условия и зарплату получат новые бойцы. Однако известно, что с судимостями бойцов ЧВК сейчас не набирает.

Открытие центра по набору проишло в марте 2023 года, однако он закрылся через 4 месяца после мятежа Евгения Пригожина, который вскоре погиб в результате авиакатастрофы.

Мемориал погибшему главе ЧВК «Вагнер» Пригожину восстановят в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Кто еще летел на разбившемся самолете, вместе с Пригожиным — последние новостиТакси «Вагнер» появилось в Болотном Новосибирской областиВ Новосибирске нумеролог раскрыла тайны даты рождения главы ЧВК «Вагнер» Пригожина
#Новосибирск#СВО#Росгвардия#Эмилия Губарева#ЧВК "Вагнер"#Вагнер#Набор#Контракты
Подпишитесь
С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки
30 октября, 01:36
Павел Воля обозвал Новосибирск уничижительным прозвищем — зрители смеялись
31 октября, 02:48
20 тонн реагента вылили на дороги Новосибирска в октябре-2023
31 октября, 03:56
Билеты на праздничный концерт 4 ноября 2023 раздают бесплатно в Новосибирске
31 октября, 08:01
Может ли женщина пойти на СВО? Военком — о сибирячках на фронте
Сегодня, 01:24
«Репрессии — желание государства»: в Новосибирске прошел митинг по политзаключенным
31 октября, 04:12