Группа «Вагнер» снова начала набирать бойцов из Новосибирска для участия в СВО

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В Новосибирске возобновился набор новых бойцов группы «Вагнер» для участия в специальной операции.
Контракты теперь будут заключаться с Росгвардией, а не с Минобороны. Пока не ясно, какие условия и зарплату получат новые бойцы. Однако известно, что с судимостями бойцов ЧВК сейчас не набирает.
Открытие центра по набору проишло в марте 2023 года, однако он закрылся через 4 месяца после мятежа Евгения Пригожина, который вскоре погиб в результате авиакатастрофы.