Комплекс по переработке мусора за 3,2 млрд. рублей построят в Новосибирском районе

«Параметры концессионного объекта позволят сортировать 100% отходов, поступающих на комплекс, а применяемые на комплексе технологии: выборка вторичных материальных фракций из ТКО и КГО, компостирование органической части ТКО, изготовление RDF-топлива, применение в хозяйственных целях щепы и вторичного щебня — снизят захоронение поступающих отходов в пять раз, до 22%», — говорит директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков, чье предприятие выиграло тендер на строительство. По словам руководителя предприятия, комплекс — это только небольшая часть объекта, на территории которого будут хранить отходы, не подлежащие переработке.