Комплекс по переработке мусора за 3,2 млрд. рублей построят в Новосибирском районе

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
«Параметры концессионного объекта позволят сортировать 100% отходов, поступающих на комплекс, а применяемые на комплексе технологии: выборка вторичных материальных фракций из ТКО и КГО, компостирование органической части ТКО, изготовление RDF-топлива, применение в хозяйственных целях щепы и вторичного щебня — снизят захоронение поступающих отходов в пять раз, до 22%», — говорит директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков, чье предприятие выиграло тендер на строительство. По словам руководителя предприятия, комплекс — это только небольшая часть объекта, на территории которого будут хранить отходы, не подлежащие переработке.
Ранее Atas.Info писал, в мае 2022 года правительство области разорвало договор на строительство двух комплексов по сортировке ТКО с ООО «Экология-Новосибирск», так как спустя 6 лет с подписания соглашения строительство не началось.
За право построить мусорный полигон в Новосибирской области МУП «САХ» боролся с компанией ООО «Орбита», с которой связан миллиардер Сергей Черный. О том, кто такой Черный, как он стал влиятельным бизнесменом и как связан с группой «ВИС», в которую входила ООО «Экология-Новосибирск», мы писали в отдельном материале.
Стоит упомянуть, что вокруг Новосибирска функционируют несколько старых мусорных полигонов, ресурс которых практически исчерпан. Новосибирцы жаловались на едкий запах порошка, который оказался остатками от шлифовки древесины на мусорном полигоне на Левом берегу. По словам муниципалитета, МУП «САХ», эксплуатирующий полигон, увлажняет такие отходы и покрывает защитным слоем, чтобы не загрязнять окружающую среду.