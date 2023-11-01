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Построить современные мусоросортировочные заводы под Новосибирском пытаются много лет

Комплекс по переработке мусора за 3,2 млрд. рублей построят в Новосибирском районе

1 ноября 2023, 05:31
Фото: 1MI
Построить современные мусоросортировочные заводы под Новосибирском пытаются много лет

Комплекс по переработке мусора за 3,2 млрд. рублей построят под Новосибирском

31 октября министерство ЖКХ Новосибирской области заключило договор с МУП «САХ» на сооружение мусороперерабатывающего комплекса на расстоянии 3,3 километра от Верх-Тулы. Цена такого сооружения оценивается в 3,2 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

«Параметры концессионного объекта позволят сортировать 100% отходов, поступающих на комплекс, а применяемые на комплексе технологии: выборка вторичных материальных фракций из ТКО и КГО, компостирование органической части ТКО, изготовление RDF-топлива, применение в хозяйственных целях щепы и вторичного щебня — снизят захоронение поступающих отходов в пять раз, до 22%», — говорит директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков, чье предприятие выиграло тендер на строительство. По словам руководителя предприятия, комплекс — это только небольшая часть объекта, на территории которого будут хранить отходы, не подлежащие переработке.

Ранее Atas.Info писал, в мае 2022 года правительство области разорвало договор на строительство двух комплексов по сортировке ТКО с ООО «Экология-Новосибирск», так как спустя 6 лет с подписания соглашения строительство не началось.

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За право построить мусорный полигон в Новосибирской области МУП «САХ» боролся с компанией ООО «Орбита», с которой связан миллиардер Сергей Черный. О том, кто такой Черный, как он стал влиятельным бизнесменом и как связан с группой «ВИС», в которую входила ООО «Экология-Новосибирск», мы писали в отдельном материале.

Стоит упомянуть, что вокруг Новосибирска функционируют несколько старых мусорных полигонов, ресурс которых практически исчерпан. Новосибирцы жаловались на едкий запах порошка, который оказался остатками от шлифовки древесины на мусорном полигоне на Левом берегу. По словам муниципалитета, МУП «САХ», эксплуатирующий полигон, увлажняет такие отходы и покрывает защитным слоем, чтобы не загрязнять окружающую среду.

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#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Концессия#Верх-Тула#МУП САХ#Мусорный полигон#Артем Васильев
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