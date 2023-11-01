«Мы коммерческое предприятие»: почему в Новосибирске закрывают муниципальные аптеки

«Мы коммерческое предприятие, должны соответствовать рынку, работать над своей рентабельностью. Хотя у нас и учредители — муниципалитет Новосибирска, тем не менее, мы полностью на самообеспеченности и самоокупаемости находимся», — заявил Гришунин в пресс-центре агентства ТАСС.