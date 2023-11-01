atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Муниципальные аптеки работают на приципе самоокупаемости

«Мы коммерческое предприятие»: почему в Новосибирске закрывают муниципальные аптеки

1 ноября 2023, 08:55
Фото: atas.info
Муниципальные аптеки работают на приципе самоокупаемости

В Новосибирске названа причина закрытия муниципальных аптек

Муниципальная аптечная сеть вынуждена играть по рыночным правилам, несмотря на то, что выполняет социальную функцию

Закрытие ряда аптек, входивших в муниципальную «Новосибирскую аптечную сеть», связано с их нерентабельностью на фоне сильной конкуренции на розничном фармацевтическом рынке. По словам директора сети Дмитрия Гришунина, в первую очередь речь идет о сокращении присутствия в районах плотной городской застройки.

«Мы коммерческое предприятие, должны соответствовать рынку, работать над своей рентабельностью. Хотя у нас и учредители — муниципалитет Новосибирска, тем не менее, мы полностью на самообеспеченности и самоокупаемости находимся», — заявил Гришунин в пресс-центре агентства ТАСС.

В то же время, по словам руководителя муниципального аптечного предприятия, за последнее время было открыто 5 новых аптек в тех районах, где конкуренция невысока.

По данным заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максима Останина, на текущий момент в регионе работают около 1200 аптек, 850 из них в Новосибирске. В «Новосибирскую аптечную сеть» входит 90 аптек и аптечных пунктов, говорится на официальном сайте компании.

Читайте также:
Чем лечить шизофрению? Почему «Трифтазин» больше не поставляют в НовосибирскВсего 1,3 звезды — разбираемся, какие аптеки в Новосибирске самые ужасныеСписок лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта
#Экономика#Новосибирск#Закрытие#Рынок#Аптеки
Подпишитесь
С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки
30 октября, 01:36
Группа «Вагнер» снова начала набирать бойцов из Новосибирска для участия в СВО
Сегодня, 06:13
Кому в Новосибирске предлагают от 300 000 рублей — топ-10 высокооплачиваемых вакансий
Сегодня, 04:36
«Гастрокорт» оттянул посетителей у одного из самых популярных ТРЦ Новосибирска
Сегодня, 04:37
Павел Воля обозвал Новосибирск уничижительным прозвищем — зрители смеялись
31 октября, 02:48
Появилось видео репетиции школьника из Новосибирска к концерту с SHAMAN'ом
Сегодня, 05:53