«Мы коммерческое предприятие»: почему в Новосибирске закрывают муниципальные аптеки

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Закрытие ряда аптек, входивших в муниципальную «Новосибирскую аптечную сеть», связано с их нерентабельностью на фоне сильной конкуренции на розничном фармацевтическом рынке. По словам директора сети Дмитрия Гришунина, в первую очередь речь идет о сокращении присутствия в районах плотной городской застройки.
«Мы коммерческое предприятие, должны соответствовать рынку, работать над своей рентабельностью. Хотя у нас и учредители — муниципалитет Новосибирска, тем не менее, мы полностью на самообеспеченности и самоокупаемости находимся», — заявил Гришунин в пресс-центре агентства ТАСС.
В то же время, по словам руководителя муниципального аптечного предприятия, за последнее время было открыто 5 новых аптек в тех районах, где конкуренция невысока.
По данным заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максима Останина, на текущий момент в регионе работают около 1200 аптек, 850 из них в Новосибирске. В «Новосибирскую аптечную сеть» входит 90 аптек и аптечных пунктов, говорится на официальном сайте компании.