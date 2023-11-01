На продажу выставили 14 км электрического кабеля компании «Экология-Новосибирск»

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
На аукционе были выставлены 24 лота бывшего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — компании «Экология-Новосибирск», которая находится в процессе банкротства. Среди них были два электрических кабеля, один длиной 12,16 км и другой — 2,5 км. Кабели установлены под землей до границы участка в Раздольненском сельсовете, на котором планировалось строительство мусоросортировочного комплекса. Их стоимость составляла 22,84 млн рублей.
Компания «Экология-Новосибирск» не имеет права владения или пользования указанными земельными участками, поэтому при необходимости демонтажа этих кабелей он должен быть осуществлен за счет покупателя и по договоренности с собственниками земли.
Кроме того, на аукционе также были представлены различные автомобили — Renault Kaptur, Lada Granta, Mitsubishi Outlander III Intense+, а также мусоровоз КамАЗ и мусорные контейнеры. Информация опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
В 2016 году Департамент ЖКХ и энергетики Новосибирской области заключил концессионное соглашение с компанией «Экология-Новосибирск» о строительстве двух мусоросортировочных комплексов. Однако возможность создания комплекса на территории Раздольненского сельсовета вызвала общественные протесты, в результате чего условия концессии были пересмотрены — стоимость проекта снизилась до 4,3 млрд рублей, а срок концессионного соглашения — до 25 лет.
Согласно данным, основным владельцем компании «Экология-Новосибирск» является группа компаний «ВИС». В марте 2022 года компанию признали банкротом, а в мае Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области расторгло концессионное соглашение.
В апреле этого года муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» выиграло конкурс на строительство комплекса по переработке отходов в Раздольненском сельсовете.