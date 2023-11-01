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На продажу выставили 14 км электрического кабеля компании «Экология-Новосибирск»

На продажу выставили 14 км электрического кабеля компании «Экология-Новосибирск»

1 ноября 2023, 05:25
Фото: предоставлено пресс-службой ООО "Экология-Новосибирск"
На торги выставлены 14 км электрокабеля к площадке МСК в Раздольном: на продажу также выставлены автомобили и мусоровоз компании «Экология-Новосибирск».

На аукционе были выставлены 24 лота бывшего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — компании «Экология-Новосибирск», которая находится в процессе банкротства. Среди них были два электрических кабеля, один длиной 12,16 км и другой — 2,5 км. Кабели установлены под землей до границы участка в Раздольненском сельсовете, на котором планировалось строительство мусоросортировочного комплекса. Их стоимость составляла 22,84 млн рублей.

Компания «Экология-Новосибирск» не имеет права владения или пользования указанными земельными участками, поэтому при необходимости демонтажа этих кабелей он должен быть осуществлен за счет покупателя и по договоренности с собственниками земли.

Кроме того, на аукционе также были представлены различные автомобили — Renault Kaptur, Lada Granta, Mitsubishi Outlander III Intense+, а также мусоровоз КамАЗ и мусорные контейнеры. Информация опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

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В 2016 году Департамент ЖКХ и энергетики Новосибирской области заключил концессионное соглашение с компанией «Экология-Новосибирск» о строительстве двух мусоросортировочных комплексов. Однако возможность создания комплекса на территории Раздольненского сельсовета вызвала общественные протесты, в результате чего условия концессии были пересмотрены — стоимость проекта снизилась до 4,3 млрд рублей, а срок концессионного соглашения — до 25 лет.

Согласно данным, основным владельцем компании «Экология-Новосибирск» является группа компаний «ВИС». В марте 2022 года компанию признали банкротом, а в мае Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области расторгло концессионное соглашение.

В апреле этого года муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» выиграло конкурс на строительство комплекса по переработке отходов в Раздольненском сельсовете.

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