На продажу выставили 14 км электрического кабеля компании «Экология-Новосибирск»

На аукционе были выставлены 24 лота бывшего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — компании «Экология-Новосибирск», которая находится в процессе банкротства. Среди них были два электрических кабеля, один длиной 12,16 км и другой — 2,5 км. Кабели установлены под землей до границы участка в Раздольненском сельсовете, на котором планировалось строительство мусоросортировочного комплекса. Их стоимость составляла 22,84 млн рублей.