Новосибирский кинотеатр оборудовали видеонаблюдением от «Ростелекома»

Современные IP-камеры передают запись в облачное хранилище дата-центра, там она может храниться до тридцати дней. При этом сервисом можно управлять из личного кабинета при помощи веб-браузера или мобильного приложения. При этом можно контролировать сразу несколько объектов с помощью новых устройств — VMSbox.