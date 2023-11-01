Новосибирский кинотеатр оборудовали видеонаблюдением от «Ростелекома»

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
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Updated Сегодня, 12:04
Современные IP-камеры передают запись в облачное хранилище дата-центра, там она может храниться до тридцати дней. При этом сервисом можно управлять из личного кабинета при помощи веб-браузера или мобильного приложения. При этом можно контролировать сразу несколько объектов с помощью новых устройств — VMSbox.
«Мы хотим, чтобы наши гости испытывали исключительно положительные эмоции и уделяем большое внимание безопасности. Обеспечить ее нам помогает система видеонаблюдения от компании „Ростелеком“, — отметила управляющая ООО „Кино Сити Новосибирск“ Елена Петренко.
Напомним, что фильм новосибирского режиссера Ирины Канунниковой получил множество наград на престижных кинофестивалях.