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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Новосибирские зрители могут чувствовать себя в безопасности

Новосибирский кинотеатр оборудовали видеонаблюдением от «Ростелекома»

1 ноября 2023, 12:02
Фото: 1MI
Новосибирские зрители могут чувствовать себя в безопасности

В кинотеатре Новосибирска появилась система видеонаблюдения от «Ростелекома»

В «КиноСити Новосибирск» установили систему видеонаблюдения от компании «Ростелеком». Это обеспечит безопасность зрителей во время сеанса.

Современные IP-камеры передают запись в облачное хранилище дата-центра, там она может храниться до тридцати дней. При этом сервисом можно управлять из личного кабинета при помощи веб-браузера или мобильного приложения. При этом можно контролировать сразу несколько объектов с помощью новых устройств — VMSbox.

«Мы хотим, чтобы наши гости испытывали исключительно положительные эмоции и уделяем большое внимание безопасности. Обеспечить ее нам помогает система видеонаблюдения от компании „Ростелеком“, — отметила управляющая ООО „Кино Сити Новосибирск“ Елена Петренко.

Напомним, что фильм новосибирского режиссера Ирины Канунниковой получил множество наград на престижных кинофестивалях.

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#Новосибирск#Видеонаблюдение#Кинотеатр#Александр Ляхов
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