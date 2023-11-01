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Чаще идут на службу жители сельской местности

Новосибирский военком рассказал, кто чаще заключает контракт на службу в зоне СВО

1 ноября 2023, 01:40
Фото: Midjourney
Чаще идут на службу жители сельской местности

Новосибирский военком рассказал, кто чаще заключает контракт на службу

Военком Новосибирской области сообщил, что большинство контрактников поступают из районных центров и сельской местности.

О вопросе, кто чаще выбирает контрактную службу — жители городов или сельской местности, рассказал Евгений Кудрявцев, военный комиссар Новосибирской области.

Во время интервью на телеканале ОТС, он подчеркнул, что это разделение примерно поровну. Однако большинство поступает из районных центров и сельских районов по разным причинам.

Как отметил Кудрявцев, такая ситуация имеет объяснение: в городах больше возможностей для трудоустройства и самореализации.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Контрактная служба
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