Новосибирский военком рассказал, кто чаще заключает контракт на службу в зоне СВО

Posted Сегодня, 01:40
Published Сегодня, 01:40
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О вопросе, кто чаще выбирает контрактную службу — жители городов или сельской местности, рассказал Евгений Кудрявцев, военный комиссар Новосибирской области.
Во время интервью на телеканале ОТС, он подчеркнул, что это разделение примерно поровну. Однако большинство поступает из районных центров и сельских районов по разным причинам.
Как отметил Кудрявцев, такая ситуация имеет объяснение: в городах больше возможностей для трудоустройства и самореализации.