Новосибирский зек сбежал в Хэллоуин — его ищет ФСИН

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
По информации SHOT, сибиряка осудили за хранение наркотиков и управление автомобилем в пьяном виде. Изначально мужчине назначили срок в колонии, но позже заменили наказание на принудительные работы.
На слухи уже отреагировали в ГУ ФСИН по Новосибирской области. Там подтвердили информацию о том, что 31 октября мужчина не отметился в исправительном центре после работы. Сейчас его разыскивают.
«Обращаем внимание представителей СМИ и общественности, что указанные действия не являются побегом из мест лишения свободы и не влекут за собой последствия уголовно-правового характера, поскольку граждане, отбывающие наказание в виде принудительных работ не лишены свободы, но обязаны выполнять правила внутреннего распорядка исправительных центров», — сообщили »НГС Новосибирск» в ведомстве.
За злостное нарушение дисциплины нарушителю могут ужесточить наказание.