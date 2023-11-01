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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:19

Мужчина не явился в Хэллоуин

Новосибирский зек сбежал в Хэллоуин — его ищет ФСИН

1 ноября 2023, 11:15
Фото: Midjourney
Мужчина не явился в Хэллоуин

Новосибирца, не явившегося в исправительный центр, ищет ФСИН

В Telegram-канале SHOT сообщили о беглом зеке в Новосибирской области. Осужденный мужчина якобы сбежал из исправительного центра при колонии.

По информации SHOT, сибиряка осудили за хранение наркотиков и управление автомобилем в пьяном виде. Изначально мужчине назначили срок в колонии, но позже заменили наказание на принудительные работы.

На слухи уже отреагировали в ГУ ФСИН по Новосибирской области. Там подтвердили информацию о том, что 31 октября мужчина не отметился в исправительном центре после работы. Сейчас его разыскивают.

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«Обращаем внимание представителей СМИ и общественности, что указанные действия не являются побегом из мест лишения свободы и не влекут за собой последствия уголовно-правового характера, поскольку граждане, отбывающие наказание в виде принудительных работ не лишены свободы, но обязаны выполнять правила внутреннего распорядка исправительных центров», — сообщили »НГС Новосибирск» в ведомстве.

За злостное нарушение дисциплины нарушителю могут ужесточить наказание.

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#Новосибирск#Соцсети#Колония#ФСИН#Александр Ляхов
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