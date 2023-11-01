Новосибирцам назвали красивые даты для свадьбы в 2024 году — когда лучше идти в ЗАГС

Таким образом, новосибирцы могут сыграть свадьбу 4 и 24 февраля, 2, 20 и 24 апреля, а также 12 декабря. Скоро пар пойдут в ЗАГС в эти красивые даты, пока неизвестно. Но даты уже можно забронировать через «Госуслуги».