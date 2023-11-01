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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 08:55

Новосибирцы могут заключить брак в необычные дни

Новосибирцам назвали красивые даты для свадьбы в 2024 году — когда лучше идти в ЗАГС

1 ноября 2023, 08:53
Фото: Midjourney
Новосибирцы могут заключить брак в необычные дни

Стали известные красивые даты свадьбы для новосибирских влюбленных

В мэрии Новосибирска назвали «красивые» даты для заключения брака. Обычно они заключаются в необычном сочетании цифр.

В каждом году сочетание цифр абсолютно разное. В 2024 году удалось найти шесть «красивых» дат.

«04.02.2024, 24.02.2024, 02.04.2024, 20.04.2024, 24.04.2024, 12.12. 2024», — таков перечень дат, предоставленный администрацией Дзержинского района.

Таким образом, новосибирцы могут сыграть свадьбу 4 и 24 февраля, 2, 20 и 24 апреля, а также 12 декабря. Скоро пар пойдут в ЗАГС в эти красивые даты, пока неизвестно. Но даты уже можно забронировать через «Госуслуги».

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#Новосибирск#Мэрия#Загс#Александр Ляхов#Даты#Свадьбы
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