О службе женщин в зоне СВО рассказал военком из Новосибирска Кудрявцев

В Новосибирске военный комиссар Евгений Кудрявцев рассказал о том, как женщины могут служить в зоне проведения специальной операции. В прямом эфире ОТС он отметил, что женщины имеют возможность заключить контракт с Министерством обороны РФ, но их служба требует особого подхода из-за своей специфики.