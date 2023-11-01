О службе женщин в зоне СВО рассказал военком из Новосибирска Кудрявцев

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
В Новосибирске военный комиссар Евгений Кудрявцев рассказал о том, как женщины могут служить в зоне проведения специальной операции. В прямом эфире ОТС он отметил, что женщины имеют возможность заключить контракт с Министерством обороны РФ, но их служба требует особого подхода из-за своей специфики.
По словам Кудрявцева, женщины проявляют интерес к службе и многие уже ушли на нее. Особенно востребованы специалисты в области медицины и связи.
Когда появляются соответствующие должности, они предлагаются женщинам, которые находятся на учете в военном комиссариате или обращаются в администрацию или пункт отбора.