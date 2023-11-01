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Женщины тоже могут служит в зоне СВО

О службе женщин в зоне СВО рассказал военком из Новосибирска Кудрявцев

1 ноября 2023, 01:24
Фото: Midjourney
Женщины тоже могут служит в зоне СВО
Военком Новосибирска рассказал о женщинах, которые могут заключить контракт с Минобороны и служить в зоне спецоперации.

В Новосибирске военный комиссар Евгений Кудрявцев рассказал о том, как женщины могут служить в зоне проведения специальной операции. В прямом эфире ОТС он отметил, что женщины имеют возможность заключить контракт с Министерством обороны РФ, но их служба требует особого подхода из-за своей специфики.

По словам Кудрявцева, женщины проявляют интерес к службе и многие уже ушли на нее. Особенно востребованы специалисты в области медицины и связи.

Когда появляются соответствующие должности, они предлагаются женщинам, которые находятся на учете в военном комиссариате или обращаются в администрацию или пункт отбора.

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