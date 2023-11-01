Популярное у новосибирцев блюдо назвали самым опасным для фигуры и здоровья

Михалева рекомендует, чтобы ужин был не поздним и легким. Он должен быть примерно за два-три часа до сна и состоять из овощей, нежирного мяса или рыбы, полезных круп и блюд из творога. Эксперты также отмечают, что правило «не есть после шести, если хочешь похудеть» не является абсолютным. В международных рекомендациях нет строгих правил о времени завтрака, обеда и ужина.