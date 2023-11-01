Популярное у новосибирцев блюдо назвали самым опасным для фигуры и здоровья

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Updated Сегодня, 02:22
Одним из популярных блюд, которое считается самым опасным для фигуры и здоровья россиян, является жареное мясо с картошкой или запеченное мясо «по-французски». Это блюдо содержит много калорий, жира и простых углеводов, которые превращаются в организме в жировую массу и сохраняются на талии на долгие годы.
Врач-эндокринолог и врач-диетолог Оксана Михалева предупреждает, что такой ужин может привести к набору лишнего веса. Блюдо содержит большое количество калорий, жира и углеводов, которые не успевают быть сожженными перед сном. Оно также нарушает работу гормонов, отвечающих за сжигание жира, и стимулирует выработку инсулина, что способствует образованию жира в организме, сообщают «Новые известия».
Михалева рекомендует, чтобы ужин был не поздним и легким. Он должен быть примерно за два-три часа до сна и состоять из овощей, нежирного мяса или рыбы, полезных круп и блюд из творога. Эксперты также отмечают, что правило «не есть после шести, если хочешь похудеть» не является абсолютным. В международных рекомендациях нет строгих правил о времени завтрака, обеда и ужина.