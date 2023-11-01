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Новосибирск получит субсидии на строительство новых станций метро

Правительство региона выделит Новосибирску субсидию на разработку новых станций метро

1 ноября 2023, 11:29
Фото: atas.info
Новосибирск получит субсидии на строительство новых станций метро
Правительством Новосибирской области принято решение о предоставлении бюджету города Новосибирска субсидий на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов метрополитена. Изменения в региональную госпрограмму рассмотрели на внеочередном заседании Правительства 1 ноября.

О необходимости развития транспортной инфраструктуры в городе Новосибирске неоднократно заявлял Губернатор Андрей Травников. «Мы стараемся с каждым годом увеличивать помощь областному центру по приоритетным направлениям», — подчеркивал глава региона.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский сообщил, что государственная программа Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» дополняется новым программным мероприятием по предоставлению бюджету города Новосибирска субсидий на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов Новосибирского метрополитена.

«Средства на данную меру поддержки в размере 635 млн рублей предусмотрены в законе о бюджете Новосибирской области. Приложение № 5 к государственной программе дополняется пунктом с указанием показателя эффективности предоставления субсидии „Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство объектов Новосибирского метрополитена“. Данный показатель эффективности также будет установлен в трехлетнем соглашении о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, которое будет подписано после принятия данного проекта постановления», — рассказал Анатолий Костылевский.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона добавили, что в ближайшее время планируется разработка проектной документации левого тоннеля «Золотая нива» — «Березовая роща» (участок 526 метров), двух участков от станции «Золотая Нива» до станций «Гусинобродская» и «Молодежная» и электродепо «Волочаевская». Минимальный срок работ 1,5 — 2 года.

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