«Разбавьте зелень красным»: новосибирцам дали советы по украшению новогодних елок

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
При этом уже заметен ценовой разброс. Если искусственную елочку можно приобрести от двух тысяч рублей, то кое-где встречается весьма пригламуренный вариант от 14 тысяч и выше. Елочные шары начинаются от 90 рублей за штуку, мишура — от 70, гирлянда обойдетя примерно в 300 рублей. Впрочем, многие из заявленных товаров можно приобрести на маркетплейсах.
После того, как ель приобретена, возникает вопрос о том, как ее оригинально нарядить. Если новосибирцы желают встретить год Зеленого деревянного дракона согласно приметам, то стоит отдать предпочтение зеленому цвету.
«Дракон — существо сказочное. Чтобы год прошел, как в сказке, стоит разбавить зелень красным, золотым, белым и фиолетовым цветом», — цитирует VN.ru стилиста Яну Иванову.
Оригинальным и в то же время тематическим украшением станет рождественская звезда. Ее можно заказать, но лучше всего сделать своими руками. Нужно сложить ветки краснотала в звезду и связать концы проволокой. Каркас можно заполнить шишками и лишайником. Потом нужно сделать проволочную ножку и украсить звезду орехами и фруктами. В центр звезды можно поместить алые гвоздики или свечи.
Дизайнеры предлагают множество оригинальных елок — даже из шоколада и карамели. Вот только вряд ли подобное изделие проживет долго.