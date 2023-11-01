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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

К Новому году нужно готовиться заранее

«Разбавьте зелень красным»: новосибирцам дали советы по украшению новогодних елок

1 ноября 2023, 09:44
Фото: atas.info
К Новому году нужно готовиться заранее

Новосибирцам рассказали, как выбрать и украсить новогоднюю елку

До Нового года остался всего месяц, поэтому к его встрече нужно подготовиться заранее. В Новосибирске уже можно приобрести главное украшение праздника — елку, а также игрушки и гирлянды.

При этом уже заметен ценовой разброс. Если искусственную елочку можно приобрести от двух тысяч рублей, то кое-где встречается весьма пригламуренный вариант от 14 тысяч и выше. Елочные шары начинаются от 90 рублей за штуку, мишура — от 70, гирлянда обойдетя примерно в 300 рублей. Впрочем, многие из заявленных товаров можно приобрести на маркетплейсах.

После того, как ель приобретена, возникает вопрос о том, как ее оригинально нарядить. Если новосибирцы желают встретить год Зеленого деревянного дракона согласно приметам, то стоит отдать предпочтение зеленому цвету.

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«Дракон — существо сказочное. Чтобы год прошел, как в сказке, стоит разбавить зелень красным, золотым, белым и фиолетовым цветом», — цитирует VN.ru стилиста Яну Иванову.

Оригинальным и в то же время тематическим украшением станет рождественская звезда. Ее можно заказать, но лучше всего сделать своими руками. Нужно сложить ветки краснотала в звезду и связать концы проволокой. Каркас можно заполнить шишками и лишайником. Потом нужно сделать проволочную ножку и украсить звезду орехами и фруктами. В центр звезды можно поместить алые гвоздики или свечи.

Дизайнеры предлагают множество оригинальных елок — даже из шоколада и карамели. Вот только вряд ли подобное изделие проживет долго.

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