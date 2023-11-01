«Разбавьте зелень красным»: новосибирцам дали советы по украшению новогодних елок

Оригинальным и в то же время тематическим украшением станет рождественская звезда. Ее можно заказать, но лучше всего сделать своими руками. Нужно сложить ветки краснотала в звезду и связать концы проволокой. Каркас можно заполнить шишками и лишайником. Потом нужно сделать проволочную ножку и украсить звезду орехами и фруктами. В центр звезды можно поместить алые гвоздики или свечи.