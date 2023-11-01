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Posted 1 ноября, 10:07

Published 1 ноября, 10:07

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Сахалинская область вошла в Топ-10 победителей чемпионата «Абилимпикс» — 2023

1 ноября 2023, 10:07
В Москве завершился Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Чемпионат проходил с 20 по 23 октября, в нем приняли участие более 750 человек со всей России, среди них — школьники, студенты и специалисты. Сахалинская область заняла 9 строчку рейтинга регионов и вошла в топ-10 победителей Чемпионата «Абилимпикс» — 2023. На счету региональной сборной 2 серебряных и 6 бронзовых медалей.

«Ежегодно в Сахалинской области растет количество желающих принять участие в Национальном чемпионате „Абилимпикс“ и это очень радует. Они растут профессионально и среди них есть целеустремленные ребята, которые ставят целью победить в финале Всероссийского этапа. Наши участники искренне хотят стать профессионалами и стать востребованными специалистами, а наша задача сделать так, чтобы они смогли реализоваться на островах», — подчеркнула министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Участники сборной Сахалинской области состязалась по 11 компетенциям: «Быстрое прототипирование», «Веб-разработка», «Вязание крючком», «Гончарное дело», «Клининг», «Кондитерское дело», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Столярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Швея», «Ювелирное дело».

В этом году от лица Сахалинской области победителями и призёрами стали:

  • 2 место — Сергей Ивин компетенция «Столярное дело» (школьник);
  • 2 место — Светлана Кропачёва компетенция «Вязание крючком» (специалист);
    3 место — Сергей Тетерин компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» (специалист);
  • 3 место — Роман Сергиенко компетенция «Ювелирное дело» (специалист);
  • 3 место — Виктор Сазонтов компетенция «Столярное дело» (студент);
  • 3 место — Полина Заяц компетенция «Швея» (школьник);
  • 3 место — И Ми Э компетенция «Гончарное дело» (школьник);
  • 3 место — Алина Пузикова компетенция «Кондитерское дело» (школьник).

Участница сборной Сахалинской области по компетенции «Кондитерское дело» (школьник) Алина Пузикова поделилась, что в чемпионате принимала участие впервые, но результатом очень довольна.

«В конкурсном задании мне нужно было сделать пирожные и применением мастики. Так как я принимала участие первый раз для меня это было волнительно, но я довольна, что завоевала призовое место. Это хороший опыт для меня», — отметила Алина Пузикова.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».

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