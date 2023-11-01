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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:46

Студентки боятся новости о маньяке

Страшный маньяк завелся в районе педуниверситета в Новосибирске — правда или фейк?

1 ноября 2023, 09:44
Фото: atas.info
Студентки боятся новости о маньяке

Страшным маньяком пугают студентов педуниверситета в Новосибирске

В новосибирских чатах стали распространяться сообщениях о жестоком маньяке, разгуливающем возле НГПУ. Также в районе заметили высокую концентрацию автомобилей МВД. Разбираемся, в чем дело.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В социальных сетях начали распространять информацию о таинственном маньяке, который якобы бродит по окрестностям Новосибирского Государственного Педагогического Университета (НГПУ), в Октябрьском районе. Молодых студенток призывают быть более внимательными при прогулках и не ходить в одиночку по вечерам. В распоряжении редакции Atas.info появился скриншот рассылаемого сообщения.

Переписка в чатахПереписка в чатах
Переписка в чатах
Фото: atas.info

Также молодые студентки рассказали Atas.info, что с 27 октября вокруг университета начали часто ездить патрули полиции. Причем связывают патрулирование с этим же маньяком.

Однако, данная информация оказалась фейком. Отправитель сообщений отказался общаться с журналистами, а в полиции заявили, что такие запугивания происходят практически ежегодно.

«Информация про маньяка является недостоверной. Патруль обрабатывает свой маршрут патрулирования», — рассказали редакции в ГУ МВД по Новосибирской области.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

ТОП-5 худших вузов Новосибирска: почему студенты недовольны университетами
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#Новосибирск#Эмилия Губарева
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