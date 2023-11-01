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Published Сегодня, 03:57

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Updated Сегодня, 03:59

В магазинах периодически жалуются на нехватку мелочи

В банки Новосибирска горожане принесли более 4 тонн монет

1 ноября 2023, 03:57
Фото: 1MI
В магазинах периодически жалуются на нехватку мелочи
В ходе так называемой «монетной недели» новосибирцы обменяли мелочь на бумажные купюры

Более 4 тонн монет разного номинала сдали жители Новосибирска в банковские отделения в ходе акции «Монетная неделя», организованной Сибирским ГУ Банка России. Основную массу составляют 10-рублевые, рулевые и 10-копеечные монеты. Взамен горожане получали 100-рублевые банкноты нового образца и памятные монеты различного номинала, сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Традиционная акция направлена на возвращение в оборот мелких монет, которые многие хранят в копилках годами. В то время, как многие организации и розничная торговля испытывают недостаток мелочи, отметили в Сибирском ГУ Банка России.

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#Общество#Новосибирск#Деньги#Банк#Обмен#Монеты
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