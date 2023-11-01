В Новосибирске поскользнулась бабушка — «скорая» ехала час

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Как сообщает «НГС Новосибирск», инцидент произошел возле киоска на пересечении улиц Ленина и Урицкого. Пенсионерка запнулась о свой костыль и упала.
Пожилая женщина выходила с покупками из овощного киоска, но оступилась. Первую помощь ей оказали прохожие, а также внук и правнук. Позже на место подъехала частная «скорая», вызванная родственниками.
О состоянии пожилой женщины не сообщается. Пенсионерка умудрилась пролежать на холодной земле целый час.