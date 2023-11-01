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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Пенсионерка поскользнулась на выходе из киоска

В Новосибирске поскользнулась бабушка — «скорая» ехала час

1 ноября 2023, 11:37
Фото: Midjourney
Пенсионерка поскользнулась на выходе из киоска

В Новосибирске врачи ехали к поскользнувшейся пенсионерке час

В центре Новосибирска поскользнулась пенсионерка. К ней очень долго добиралась «скорая помощь».

Как сообщает «НГС Новосибирск», инцидент произошел возле киоска на пересечении улиц Ленина и Урицкого. Пенсионерка запнулась о свой костыль и упала.

Пожилая женщина выходила с покупками из овощного киоска, но оступилась. Первую помощь ей оказали прохожие, а также внук и правнук. Позже на место подъехала частная «скорая», вызванная родственниками.

О состоянии пожилой женщины не сообщается. Пенсионерка умудрилась пролежать на холодной земле целый час.

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#Новосибирск#Пенсионеры#Скорая помощь#Гололед#Травмы#Александр Ляхов
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