В Новосибирской области в 2023 году выловили больше рыбы благодаря господдержке

«В 2023 году предусмотрена новая мера государственной поддержки развития аквакультуры по возмещению 50% стоимости приобретенных кормов, комбикормов и кормовых добавок для выращивания аквакультурной (товарной) рыбы, на реализацию которой из областного бюджета дополнительно предусмотрено 3 млн рублей. Предлагаемая мера поддержки позволит компенсировать затраты организаций, а также сохранить или увеличить объемы производства выращенной рыбы. Общий объем господдержки рыбохозяйственных организаций из областного бюджета на 2023 год составляет 23 млн рублей, на текущий момент почти все средства доведены до организаций», — сообщил министр сельского хозяйства региона.