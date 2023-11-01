Врачей скоро заменят: ИИ в Новосибирске научился распознавать туберкулез и метастазы

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Updated Сегодня, 03:22
Главной целью исследования было создание программного обеспечения, которое можно будет использовать в любом медицинском учреждении без необходимости замены оборудования. Такой подход сделает новые возможности доступными для широкого применения в медицинской практике.
Глава лаборатории аналитики потоковых данных и машинного обучения Новосибирского государственного университета Евгений Павловский сообщил о своих намерениях:
«Сначала мы рассматривали вариант программного модуля, интегрированного в оборудование, но сейчас мы задумываемся о создании программного обеспечения, которое можно будет использовать в любом медицинском учреждении, используя уже имеющееся оборудование. Это даст возможность массового применения новых технологий».
Алгоритмы, разработанные Павловским и его командой, представляют собой системы машинного зрения, способные распознавать признаки туберкулеза и опухолей на рентгеновских снимках и изображениях, полученных при помощи МРТ.
В будущем такие подходы можно будет использовать для обнаружения очагов рассеянного склероза и метастазов рака, а также для определения положения ребер, легких и других органов на подобных снимках.
Павловский также отметил: «Мы сотрудничаем с Новосибирским научно-исследовательским институтом туберкулеза, помогаем их специалистам подготовить данные для обучения алгоритмов и создаем необходимую базу данных.
Мы также устанавливаем контакты с производителями рентгенаппаратов и МРТ-систем. Несколько компаний заинтересованы в обновлении своего оборудования с помощью интеллектуальных технологий».
Первые результаты исследований и примеры применения алгоритмов будут представлены на Научно-производственном форуме «Золотая Долина», который состоится 1–2 ноября в Новосибирском государственном университете.
Все эти разработки выполняются в рамках программы «Приоритет — 2030».