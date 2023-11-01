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Искусственный интеллект развивается на региональном уровн

Врачей скоро заменят: ИИ в Новосибирске научился распознавать туберкулез и метастазы

1 ноября 2023, 03:20
Фото: Photobank Ura Media
Искусственный интеллект развивается на региональном уровн

Искусственный интеллект в Новосибирске научился распознавать туберкулез

Российские ученые разработали специальные алгоритмы на базе нейросетей, которые могут обнаруживать туберкулез и опухоли в мозге по рентгеновским снимкам и МРТ. Эти инновационные алгоритмы будут использоваться диагностическими приборами в России.

Главной целью исследования было создание программного обеспечения, которое можно будет использовать в любом медицинском учреждении без необходимости замены оборудования. Такой подход сделает новые возможности доступными для широкого применения в медицинской практике.

Глава лаборатории аналитики потоковых данных и машинного обучения Новосибирского государственного университета Евгений Павловский сообщил о своих намерениях:

«Сначала мы рассматривали вариант программного модуля, интегрированного в оборудование, но сейчас мы задумываемся о создании программного обеспечения, которое можно будет использовать в любом медицинском учреждении, используя уже имеющееся оборудование. Это даст возможность массового применения новых технологий».

Алгоритмы, разработанные Павловским и его командой, представляют собой системы машинного зрения, способные распознавать признаки туберкулеза и опухолей на рентгеновских снимках и изображениях, полученных при помощи МРТ.

В будущем такие подходы можно будет использовать для обнаружения очагов рассеянного склероза и метастазов рака, а также для определения положения ребер, легких и других органов на подобных снимках.

Павловский также отметил: «Мы сотрудничаем с Новосибирским научно-исследовательским институтом туберкулеза, помогаем их специалистам подготовить данные для обучения алгоритмов и создаем необходимую базу данных.

Мы также устанавливаем контакты с производителями рентгенаппаратов и МРТ-систем. Несколько компаний заинтересованы в обновлении своего оборудования с помощью интеллектуальных технологий».

Первые результаты исследований и примеры применения алгоритмов будут представлены на Научно-производственном форуме «Золотая Долина», который состоится 1–2 ноября в Новосибирском государственном университете.

Все эти разработки выполняются в рамках программы «Приоритет — 2030».

#Общество#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Здоровье#Туберкулез#Нейросети#Алина Гурицкая#Рентген#ИИ#Метастазы#МРТ
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