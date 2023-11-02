Дом-памятник на Богдашке лишили ремонта: в Новосибирске это уже тенденция

Еще один инструмент, который активно используется во многих регионах — федеральная программа «Развитие культуры», в рамках которой выделяются средства на ремонт объектов культурного наследия, рассказывает гражданская активиста Елена Гавровская. Нужно только подать заявку с обоснованием требуемой суммы и сметой. Речь идет не только о жилых домах, но и о других зданиях, имеющих историческую ценность.