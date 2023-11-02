Дом-памятник на Богдашке лишили ремонта: в Новосибирске это уже тенденция

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Жилой дом на Богдана Хмельницкого, 38, признанный объектом культурного наследия регионального значения, находится в аварийном состоянии, однако работы по капитальному ремонту, которые должны были быть проведены в 2021-22 годах, сдвинуты на неопределенный срок.
Еще весной 2019 года жители за свой счет заказали обследование технического состояния конструктивных элементов крыши и инженерных систем.
«Часть стропильных ног с прогибом имеют аварийное состояние, что угрожает обрушению ограждающих конструкций крови, а так же жизни и здоровью людей… Покрытие имеет аварийное состояние, что угрожает протечками и затоплением квартир верхних этажей», — говорится в техническом заключении, выданном ООО «ПСК Регион проект». Состояние системы внутридомовой канализации в этом же документе названо «недопустимым, местами аварийным».
С выводами экспертов согласились и районная комиссия по чрезвычайным ситуациям, признав необходимость срочного проведения работ по реконструкции.
Однако в региональном фонде модернизации и развития ЖКХ жителям заявили, что денег на ремонт не хватает и для приведения дома в порядок они должны увеличить отчисления на капремонт в 4 раза от норматива, принятого в Новосибирской области, рассказала редакции Atas.info старшая по дому Татьяна Чернакова.
При этом у специалистов регионального оператора капремонта явно существуют проблемы с арифметикой. Согласно их подсчетам, на проведение всего комплекса работ необходимо 98 млн рублей. А за все время действия программы капремонта жильцы уже внесли на счет регоператора 38 млн рублей.
«Лишь бы напугать, лишь бы очень много денег собрать, но гарантии что они сделают, так и нет. То есть, денег не хватает чуть больше, чем в два раза, а тариф предлагают поднять в четыре. Нас это возмущает», — говорит Татьяна Чернакова.
Незаконность переноса сроков капремонта памятника архитектуры признана и прокуратурой, однако ни городские, ни областные власти на представление надзорного ведомства не реагируют.
И подобная ситуация стала для Новосибирска типичной. Прикрываясь выдержками из Жилищного кодекса, чиновники предлагают жильцам самим заниматься поддержанием в порядке зданий, которые, напомним, формально находятся под охраной государства.
«В соответствии со статьей 39 ЖХ РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме», — говорится в ответе министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области на обращение гендиректора ООО «Уют» Валентины Панковой о срочной необходимости ремонта фасада легендарного стоквартирного дома на Красном Проспекте, 16. ООО «Уют» — управляющая компания, обслуживающая здание, имеющее статус федерального памятника.
Собственникам жилья в стоквартирном доме тоже предлагают самостоятельно скинуться на реконструкцию исторического фасада, куски которого падают на голову прохожим.
Можно вспомнить и аналогичную ситуацию, в которой оказались жители так называемого «профессорского дома» на Дуси Ковальчук, которых, несмотря на внимание самого главы Следкома РФ Александра Бастрыкина к бездействию регионального оператора капремонта, назначили виновными в разрушении здания.
Законом Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ предусмотрена возможность предоставления государственной поддержи в целях выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. Но региональное правительство не торопиться применять положения этого закона на практике.
Федеральный закон № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» прямо предусматривает включение в государственные программы сохранения и реконструкции домов, подобных зданию на Богдана Хмельницкого, 38, «профессорского» или стоквартирного дома.
Есть и федеральные программы, по которым можно получить значительные средства на ремонт и реконструкцию памятников архитектуры. В частности, и по федеральной программе «Культура», и в рамках так называемого адресного ремонта ценных зданий.
«Это рабочий инструмент, которой позволяет подавать заявки и делать то, что надо», — подчеркивает сопредседатель регионального отделения «Культурного фронта России» Олег Викторович. В качестве яркого примера общественник приводит Тулу, где власти получили десятки миллионов рублей из федерального бюджета на восстановление исторического наследия.
Еще один инструмент, который активно используется во многих регионах — федеральная программа «Развитие культуры», в рамках которой выделяются средства на ремонт объектов культурного наследия, рассказывает гражданская активиста Елена Гавровская. Нужно только подать заявку с обоснованием требуемой суммы и сметой. Речь идет не только о жилых домах, но и о других зданиях, имеющих историческую ценность.
Что же делает государственная инспекция по сохранению объектов культурного наследия Новосибирской области? Практически ничего, констатирует Гавровская. И вместо того, чтобы занимать активную позицию, опять перекладывает ответственность за сохранность памятников истории на их номинальных владельцев.
«Согласно методическим рекомендациям по подготовке заявок на финансирование мероприятий по сохранению объектов культурного наследия в рамках государственных программ инспекция может подать заявку при условии предоставления копий документов, заверенных законным владельцем объекта культурного наследия… Указанные документы в инспекцию до настоящего времени не поступали», — такой ответ за подписью руководителя инспекции Елены Макавчик получила активистка.
«Мы сами нашли сметчика и готовы помогать делать заявки», — не отчаивается Елена Гавровская.
Тем временем, в маленьком бурятском городке Кяхта в 2023 году только на финансирование работ по сохранению комплекса военного городка начала 20 века подано 10 (!) заявок. Во всей Новосибирской области — всего три.