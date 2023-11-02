«И неделю не порадовали»: в новосибирском парке выкопали новые растения

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
«Сейчас всю эту красоту выкапывают, говорят, что заказчик не оплатил. Куда теперь обращаться? Нам с соседями очень обидно, ведь посадки и неделю не порадовали, что уж говорить про предстоящую весну и лето?» — обращаются горожане.
Оказалось, что Горзеленхоз посчитал нужным пересадить растения, так как работу выполнили не соответствующе, объяснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Об этом пишет Сибкрай.ru.
«Выкапывают и будут сажать заново. Горзеленхоз не принял работы. Завтра начинают пересаживать. После чего сразу произведут оплаты. Время для посадок еще соответствует нормативам», — говорит представитель мэрии.
Проект благоустройства парка показывает, что площадь территории охватывает 1,3 гектара. В процессе реконструкции обновили пешеходные дорожки, построили новую детскую площадку, зону отдыха и сцену для выступления артистов. По данным госзакупок, работы оценили в 41 млн рублей.
Ранее Atas.Info писал, как муниципалитет вырубает молодые березы на Красном проспекте по экспертизе Горзеленхоза: деревья на том участке гниют и сохнут из-за своего расположения и ветров.