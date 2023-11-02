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Сегодня на аллее парка "Радуга" выкопаны саженцы, появившиеся по программе благоустройства

«И неделю не порадовали»: в новосибирском парке выкопали новые растения

2 ноября 2023, 05:11
Фото: Коллаж Атас.инфо / АСТ-54 "Вконтакте" и ТГ-канал Анны Терешковой
Сегодня на аллее парка "Радуга" выкопаны саженцы, появившиеся по программе благоустройства

Новосибирский Горзеленхоз потребовал выкопать саженцы новых растений в парке

Свежепосаженные цветы, кустарники и крупномеры в сквере «Радуга» выкапывают обратно, жалуются жители Троллейного жилмассива в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Этой осенью завершилось масштабное благоустройство парка, но муниципалитет продолжает вносить изменения.

«Сейчас всю эту красоту выкапывают, говорят, что заказчик не оплатил. Куда теперь обращаться? Нам с соседями очень обидно, ведь посадки и неделю не порадовали, что уж говорить про предстоящую весну и лето?» — обращаются горожане.

Оказалось, что Горзеленхоз посчитал нужным пересадить растения, так как работу выполнили не соответствующе, объяснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Об этом пишет Сибкрай.ru.

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«Выкапывают и будут сажать заново. Горзеленхоз не принял работы. Завтра начинают пересаживать. После чего сразу произведут оплаты. Время для посадок еще соответствует нормативам», — говорит представитель мэрии.

Проект благоустройства парка показывает, что площадь территории охватывает 1,3 гектара. В процессе реконструкции обновили пешеходные дорожки, построили новую детскую площадку, зону отдыха и сцену для выступления артистов. По данным госзакупок, работы оценили в 41 млн рублей.

Ранее Atas.Info писал, как муниципалитет вырубает молодые березы на Красном проспекте по экспертизе Горзеленхоза: деревья на том участке гниют и сохнут из-за своего расположения и ветров.

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