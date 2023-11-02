«И неделю не порадовали»: в новосибирском парке выкопали новые растения

«Сейчас всю эту красоту выкапывают, говорят, что заказчик не оплатил. Куда теперь обращаться? Нам с соседями очень обидно, ведь посадки и неделю не порадовали, что уж говорить про предстоящую весну и лето?» — обращаются горожане.