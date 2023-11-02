Изменения в работе Толмачево: аэропорт переходит на зимний режим работы

Также с ноября по декабрь открываются полеты по субсидируемым направлениям. Программа направлена на полеты для определенных категорий граждан — например, для многодетных семей и молодежи. Из Новосибирска полеты по субсидиям будут осуществляться в Новокузнецк, Кемерово, Горно-Алтайск, Махачкалу, Грозный, Нижний Новгород, Магнитогорск, Волгоград, Барнаул, Кызыл, Ижевск, Пермь, Салехард, Калининград, Томск, Тюмень, Самару, Талакан, Оренбург, Ноябрьск, Надым, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Ульяновск, Уфу, Челябинск и Ханты-Мансийск. Рейсы будут выполнять авиакомпании S7 Airlines, «ИрАэро» и «Ямал».