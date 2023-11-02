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Новый график будет действовать до 30 марта

Изменения в работе Толмачево: аэропорт переходит на зимний режим работы

2 ноября 2023, 14:10
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Новый график будет действовать до 30 марта

Новосибирский аэропорт Толмачево перешел на зимний режим работы

На целую зиму в аэропорту Толмачево меняется график работы. Увеличивается число вылетов рейсов за рубеж.

Расписание полетов изменилось с 29 октября. Оно будет действовать до 30 марта 2024 года. Как рассказали в самом аэропорту, обновленное расписание предполагает увеличение частоты полетов, а также открытие новых рейсов.

Международные рейсы

Из новосибирского аэропорта можно будет улететь прямым рейсов в Дубай. Полеты ежедневно будет осуществлять авиакомпания Flydubai. Трижды в неделю можно улететь самолетом авиакомпанией S7 Airlines. С декабря рейсы также начнет выполнять Аэрофлот.

Относительно новое направление — Мьянма. Туда можно улететь самолетом Myanmar Airways International. Рейсы осуществляются сразу в два города — в Янгон с промежуточной остановкой в Мандале.

Продолжатся регулярные рейсы в Пекин, Анталью и Стамбул. За полеты туда отвечает компания S7 Airlines. Самолетом Аэрофлота можно улететь в Пхукет и Бангкок. К ним добавляется авиакомпания AZUR air, самолетами которой можно добраться до Коломбо, Хургады, Утапо и Пхукета.

Ближнее зарубежье

Путешествие за границу зимой может обойтись дешевле, если выбрать страны ближнего зарубежья. Новосибирцы могут улететь прямыми рейсами в Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Армению, Азербайджан и Казахстан.

Авиакомпания S7 Airlines в частности увеличивает частоту полетов в Бишкек, Ош, Душанбе, Ереван, Ташкент и Худжанд. Туда можно также улететь лайнерами AviaTraffic, Somon air, FlyOne Armenia, Uzbekistan Airways.

Еще один вариант — полет в Баку. Его осуществляет новый партнер аэропорта AZAL Azerbaijan Airways. Также открываются регулярные рейсы компании SCAT в Алматы и компании Qazaq Air в Астану и Усть-Каменогорск.

Полеты внутри России

Больше всего частота полетов увеличивается на внутрироссийских направлениях. Улететь из Новосибирска станет проще в Абакан, Барнаул, Хабаровск, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Иркутск, Мирный, Певек, Полярный и другие города. Всего в аэропорту на зимний сезон планируют рейсы в 55 городов России.

Также с ноября по декабрь открываются полеты по субсидируемым направлениям. Программа направлена на полеты для определенных категорий граждан — например, для многодетных семей и молодежи. Из Новосибирска полеты по субсидиям будут осуществляться в Новокузнецк, Кемерово, Горно-Алтайск, Махачкалу, Грозный, Нижний Новгород, Магнитогорск, Волгоград, Барнаул, Кызыл, Ижевск, Пермь, Салехард, Калининград, Томск, Тюмень, Самару, Талакан, Оренбург, Ноябрьск, Надым, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Ульяновск, Уфу, Челябинск и Ханты-Мансийск. Рейсы будут выполнять авиакомпании S7 Airlines, «ИрАэро» и «Ямал».

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