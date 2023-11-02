Как не сломать член? Новосибирский уролог дал советы всем мужчинам

Как рассказал «НГС Новосибирск» уролог Олег Абаимов, ломаться в области рядом с «причинным местом» практически нечему, так как хрящей и костей в половом члене нет. В данном случае термин прижился, им называют частичный или полный разрыв белочной оболочки. Основными симптомами являются полное исчезновение эрекции, резкая боль при сгибании и характерный хруст.