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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Подобные случаи являются редкими

Как не сломать член? Новосибирский уролог дал советы всем мужчинам

2 ноября 2023, 08:22
Фото: Midjourney
Подобные случаи являются редкими

Новосибирский уролог дал советы всем мужчинам, как не сломать половой член

Перелом полового члена является весьма экзотическим случаем на приеме у врача. Тем не менее, такие случаи вполне возможны. Новосибирский уролог рассказал, как этого избежать

Как рассказал «НГС Новосибирск» уролог Олег Абаимов, ломаться в области рядом с «причинным местом» практически нечему, так как хрящей и костей в половом члене нет. В данном случае термин прижился, им называют частичный или полный разрыв белочной оболочки. Основными симптомами являются полное исчезновение эрекции, резкая боль при сгибании и характерный хруст.

Получить подобную травму можно во время усердных занятий спортом и в ДТП. Но перелом возникает и во время полового акта. Поэтому мужчинам нужно быть осторожными.

Напомним, что новосибирский фармацевт рассказал, чем можно заменить популярный аппарат от шизофрении.

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