Как не сломать член? Новосибирский уролог дал советы всем мужчинам

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Как рассказал «НГС Новосибирск» уролог Олег Абаимов, ломаться в области рядом с «причинным местом» практически нечему, так как хрящей и костей в половом члене нет. В данном случае термин прижился, им называют частичный или полный разрыв белочной оболочки. Основными симптомами являются полное исчезновение эрекции, резкая боль при сгибании и характерный хруст.
Получить подобную травму можно во время усердных занятий спортом и в ДТП. Но перелом возникает и во время полового акта. Поэтому мужчинам нужно быть осторожными.
Напомним, что новосибирский фармацевт рассказал, чем можно заменить популярный аппарат от шизофрении.