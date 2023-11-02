Как оплачивать проезд по четвертому мосту в Новосибирске рассказал Минтранс

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
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«Центральный» мост через реку Обь в Новосибирске будет платным, когда его строительство завершится. Этим четвертый мост принципиально отличается от трех предыдущих: Октябрьского («Коммунального»), Димитровского и Бугринского. Платных дорог на территории Новосибирской области нет, и местные водители могли получить опыт расчета за проезд по ним только в других регионах России или за границей.
Атас.инфо детально разобрался: как будет устроена система оплаты проезда по мосту. Не начнет ли скапливаться пробка перед пунктом терминалов оплаты в часы пик? Ведь в числе возможных способов оплаты даже расчет наличными у оператора. (В супермаркетах мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда у кассира нет сдачи, и он уходит за разменом к коллегам или ждет сотрудника с разменными деньгами…) Не возникнет ли ситуации, когда выигрыш по времени от проезда по платному мосту сведет на нет задержка на терминале оплаты?
Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский уверен, что такой ситуации не возникнет.
«Проектной и рабочей документацией предусмотрено 22 полосы взимания платы (по 11 в каждом направлении). При этом, проектными решениями предусмотрены следующие технические решения в части способа оплаты проезда: бесконтактная смарт-карта, ручная оплата (кассир в кабине платы, тип оплаты: наличные или банковская карта) и транспондеры. Набор способов оплаты для всех полос одинаков.
Количество полос пункта взимания платы (ПВП) рассчитано на пиковые значения интенсивности движения в первые года эксплуатации, так как пользователи будет использовать преимущественно ручной способ оплаты, в последующем (с переходом пользователей на альтернативные способы) пропускная способность ПВП будет только увеличиваться». Так сказано в ответе министерства транспорта на запрос Атас.инфо, подписанном Анатолием Костылевским.
«Полагаю, не слишком большое количество водителей поедет через „Центральный“ мост, так как он платный. По осторожным прикидкам плата будет 100 — 150 рублей. Кто сейчас будет выкладывать такие деньги, чтобы пролететь этот мост? А у водителей, кто будет им систематически пользоваться — у них будет карточка: то есть просто считывается код, шлагбаум автоматически открывается и автомобиль проезжает. Задержек не будет. Я не вижу особых проблем в прохождении моста из-за его платности. Предполагаю, пробок из-за этого не возникнет», — ответил на вопрос Атас.инфо руководитель областного отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
«Строительство пункта взимания платы согласно проектно-сметной документации предусмотрено в районе ПК 26+60 на основном ходу трассы». Ответ министерства транспорта на запрос Атас.инфо сложно понять не специалисту.
Нагляднее ПВП изображен на схеме проекта «Центрального» моста через Обь. (Заглавная иллюстрация к материалу. Прим.ред.) Характерное расширение трассы для ПВП бросается в глаза на схеме.
На схеме ПВП сверху граничит с котлованом Левая Обь, снизу — с линией Транссибирской железной дороги (примерно между остановочными платформами электрички «Жилмассив» и «Левая обь»). Дальше примерно на этом уровне начинаются жилые кварталы Горского жилмассива и ул. Выставочной. Рядом трасса моста пролегает под железной дорогой через путепровод тоннельного типа.
В ноябре 2023 года мост еще строится. На сегодняшний день актуальна такая информация о ценах за проезд.
100 рублей — мотоциклы, легковые автомобили, микроавтобусы и фургоны первой категории.
150 рублей — фургоны, микроавтобусы и грузовики высотой от 2 до 2,6 м.
200 рублей — грузовики, трейлеры и автобусы.
300 рублей — крупногабаритный транспорт.
Вероятность, что эти тарифы могут быть пересмотрены к моменту начала работы моста не стоит сбрасывать со счетов.
Напоминаем, что у левобережной развязки четвертого моста будет 25 съездов, ее называют крупнейшим объектом дорожной инфраструктуры в Европе. В сложной схеме движения по развязке непросто разобраться, ее карту ранее публиковал Атас.инфо.
Правобережная развязка 4 моста не имеет съездов на прилегающие улицы: Большевистскую, Фабричную и Красный проспект при движении с левого берега. Поток транспорта она поведет на улицу Ипподромскую. Схему движения смотрите на карте в нашем материале.
Два года назад группа ВИС представила компьютерное видео будущего проезда по четвертому мосту.