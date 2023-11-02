Как оплачивать проезд по четвертому мосту в Новосибирске рассказал Минтранс

«Полагаю, не слишком большое количество водителей поедет через „Центральный“ мост, так как он платный. По осторожным прикидкам плата будет 100 — 150 рублей. Кто сейчас будет выкладывать такие деньги, чтобы пролететь этот мост? А у водителей, кто будет им систематически пользоваться — у них будет карточка: то есть просто считывается код, шлагбаум автоматически открывается и автомобиль проезжает. Задержек не будет. Я не вижу особых проблем в прохождении моста из-за его платности. Предполагаю, пробок из-за этого не возникнет», — ответил на вопрос Атас.инфо руководитель областного отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.