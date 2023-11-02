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Карта четвертого моста в Новосибирске с комплексами развязок на левом и правом берегу реки Обь

Как оплачивать проезд по четвертому мосту в Новосибирске рассказал Минтранс

2 ноября 2023, 03:11
Фото: Коллаж 1Mi / Министерстров транспорта НСО и группа ВИС
Карта четвертого моста в Новосибирске с комплексами развязок на левом и правом берегу реки Обь
Четвертый «Центральный» мост в Новосибирске будет платным. В пункте взимания платы (ПВП) будет 22 терминала. Не возникнет ли задержки в движении, например, при расчете наличными с оператором? Где будет расположен ПВП, как рассчитываться и сколько платить, разбирался корреспондент Атас.инфо.

«Центральный» мост через реку Обь в Новосибирске будет платным, когда его строительство завершится. Этим четвертый мост принципиально отличается от трех предыдущих: Октябрьского («Коммунального»), Димитровского и Бугринского. Платных дорог на территории Новосибирской области нет, и местные водители могли получить опыт расчета за проезд по ним только в других регионах России или за границей.

Атас.инфо детально разобрался: как будет устроена система оплаты проезда по мосту. Не начнет ли скапливаться пробка перед пунктом терминалов оплаты в часы пик? Ведь в числе возможных способов оплаты даже расчет наличными у оператора. (В супермаркетах мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда у кассира нет сдачи, и он уходит за разменом к коллегам или ждет сотрудника с разменными деньгами…) Не возникнет ли ситуации, когда выигрыш по времени от проезда по платному мосту сведет на нет задержка на терминале оплаты?

Как работает пункт взимания платы за проезд по четвертому мосту в Новосибирске

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский уверен, что такой ситуации не возникнет.

«Проектной и рабочей документацией предусмотрено 22 полосы взимания платы (по 11 в каждом направлении). При этом, проектными решениями предусмотрены следующие технические решения в части способа оплаты проезда: бесконтактная смарт-карта, ручная оплата (кассир в кабине платы, тип оплаты: наличные или банковская карта) и транспондеры. Набор способов оплаты для всех полос одинаков.

22 полосы ПВП четвертого моста на кадре из компьютерной анимации22 полосы ПВП четвертого моста на кадре из компьютерной анимации
22 полосы ПВП четвертого моста на кадре из компьютерной анимации
Фото: YouTube канал группы ВИС

Количество полос пункта взимания платы (ПВП) рассчитано на пиковые значения интенсивности движения в первые года эксплуатации, так как пользователи будет использовать преимущественно ручной способ оплаты, в последующем (с переходом пользователей на альтернативные способы) пропускная способность ПВП будет только увеличиваться». Так сказано в ответе министерства транспорта на запрос Атас.инфо, подписанном Анатолием Костылевским.

«Полагаю, не слишком большое количество водителей поедет через „Центральный“ мост, так как он платный. По осторожным прикидкам плата будет 100 — 150 рублей. Кто сейчас будет выкладывать такие деньги, чтобы пролететь этот мост? А у водителей, кто будет им систематически пользоваться — у них будет карточка: то есть просто считывается код, шлагбаум автоматически открывается и автомобиль проезжает. Задержек не будет. Я не вижу особых проблем в прохождении моста из-за его платности. Предполагаю, пробок из-за этого не возникнет», — ответил на вопрос Атас.инфо руководитель областного отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

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Где пункт оплаты проезда на четвертом мосту в Новосибирске

«Строительство пункта взимания платы согласно проектно-сметной документации предусмотрено в районе ПК 26+60 на основном ходу трассы». Ответ министерства транспорта на запрос Атас.инфо сложно понять не специалисту.

Нагляднее ПВП изображен на схеме проекта «Центрального» моста через Обь. (Заглавная иллюстрация к материалу. Прим.ред.) Характерное расширение трассы для ПВП бросается в глаза на схеме.

Расширение трассы четвертого моста в Новосибирске для пункта оплатыРасширение трассы четвертого моста в Новосибирске для пункта оплаты
Расширение трассы четвертого моста в Новосибирске для пункта оплаты
Фото: YouTube канал группы ВИС

На схеме ПВП сверху граничит с котлованом Левая Обь, снизу — с линией Транссибирской железной дороги (примерно между остановочными платформами электрички «Жилмассив» и «Левая обь»). Дальше примерно на этом уровне начинаются жилые кварталы Горского жилмассива и ул. Выставочной. Рядом трасса моста пролегает под железной дорогой через путепровод тоннельного типа.

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Сколько стоит проезд по четвертому «Центральному» мосту в Новосибирске

В ноябре 2023 года мост еще строится. На сегодняшний день актуальна такая информация о ценах за проезд.

100 рублей — мотоциклы, легковые автомобили, микроавтобусы и фургоны первой категории.

150 рублей — фургоны, микроавтобусы и грузовики высотой от 2 до 2,6 м.

200 рублей — грузовики, трейлеры и автобусы.

300 рублей — крупногабаритный транспорт.

Вероятность, что эти тарифы могут быть пересмотрены к моменту начала работы моста не стоит сбрасывать со счетов.

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Напоминаем, что у левобережной развязки четвертого моста будет 25 съездов, ее называют крупнейшим объектом дорожной инфраструктуры в Европе. В сложной схеме движения по развязке непросто разобраться, ее карту ранее публиковал Атас.инфо.

Правобережная развязка 4 моста не имеет съездов на прилегающие улицы: Большевистскую, Фабричную и Красный проспект при движении с левого берега. Поток транспорта она поведет на улицу Ипподромскую. Схему движения смотрите на карте в нашем материале.

Два года назад группа ВИС представила компьютерное видео будущего проезда по четвертому мосту.

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