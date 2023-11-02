Корпорации МСП: Механизм «зонтичных» поручительств привлек свыше 180 млрд рублей

По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП за девять месяцев этого года в число лучших регионов вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Там бизнес привлек под «зонтичные» поручительства 40,1, 14,3 и 13,3 миллиарда рублей соответственно. В число лучших также вошли Краснодарский край и Свердловская область, где МСП за тот же период получили 7,7 и 6,9 миллиарда рублей кредитов.