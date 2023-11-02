Корпорации МСП: Механизм «зонтичных» поручительств привлек свыше 180 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
С помощью господдержки компании получили на четыре процента больше финансирования, чем за тот же период 2022 года, пишет tass.ru.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, механизм «зонтичных» поручительств позволяет не только получить дополнительное финансирование, но и просто сделать возможным получение кредита в случаях, когда заемщику нечего предоставить банку в качестве залога. При этом, подчеркнул Исаевич, предприниматели могут получить финансирование на приемлемых для них условиях.
«Покрывая до 50% суммы кредита, „зонтичные“ поручительства упрощают для предпринимателей предоставление залога. При этом они ничего не стоят бизнесу (комиссию платит кредитная организация) и оформляются в одном окне вместе с кредитом», — отметил он.
По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП за девять месяцев этого года в число лучших регионов вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Там бизнес привлек под «зонтичные» поручительства 40,1, 14,3 и 13,3 миллиарда рублей соответственно. В число лучших также вошли Краснодарский край и Свердловская область, где МСП за тот же период получили 7,7 и 6,9 миллиарда рублей кредитов.
В текущем году наибольший прирост финансовой поддержки МСП отмечен в сфере гостиниц и общепита. Участникам индустрии гостеприимства выдали под «зонтичные» поручительства 4,9 миллиарда рублей, что в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. В сфере услуг это число составило 1,4 миллиарда рублей — в полтора раза больше, чем годом ранее.
Среди банков по объему выдачи кредитов под «зонтичные» поручительства лидирует Альфа-Банк (59 млрд рублей кредитов), за ним идут Сбер (52 млрд рублей) и банк ВТБ (25 млрд рублей).
Напомним, механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению главы государства и реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.