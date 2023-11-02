Lamborghini, Porsche, Ferrari: элитные автомобили б/у продают новосибирцы до 50 млн

Напомним, недавно в Новосибирской области произошло увеличение налога на транспорт. Теперь владельцы автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил должны платить по 10 рублей за каждую лошадиную силу. Если мощность двигателя составляет от 100 до 150 лошадиных сил, ставка налога возрастает до 15 рублей за одну л/с. Это изменение затрагивает всех автовладельцев в регионе и может повлиять на их бюджеты.