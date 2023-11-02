Lamborghini, Porsche, Ferrari: элитные автомобили б/у продают новосибирцы до 50 млн

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Так, на одном из бесплатных сайтов можно приобрести роскошный автомобиль за 26,4 миллиона — Lamborghini Urus 2021 года выпуска с пробегом в 53 тысячи километров.
Немного дороже, за 26,5 миллиона рублей новосибирцам предлагается приобрести розовый Porsche Cayman GT4 2023 года выпуска с пробегом всего лишь 100 километров. По словам продавца, эти автомобили продают по всей стране.
Cadillac Escalade-V 2023 года с пробегом в 100 километров продают за 33,6 миллиона рублей. Продавец сообщает, у покупателя есть возможность заказать доставку из ОАЭ, США или Кореи.
Еще одно интересное предложение в ценовом диапазоне от 30 до 40 миллионов рублей — это Bentley Bentayga 2023 года с пробегом в 25 километров за 38 миллионов.
Среди вариантов от 40 до 50 миллионов рублей привлекает внимание Lamborghini Huracan 2023 года с пробегом в 450 километров за 40 миллионов рублей.
Ferrari Roma 2022 года с пробегом в 10 тысяч километров продается за 45 миллионов рублей. Спортивный кузов и яркий красный салон привлекают взгляды. Этот автомобиль предлагается только под заказ.
Самой дорогой машиной в Новосибирске является Rolls-Royce Ghost 2022 года выпуска с пробегом всего 4 километра за 49,8 миллиона рублей.
Напомним, недавно в Новосибирской области произошло увеличение налога на транспорт. Теперь владельцы автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил должны платить по 10 рублей за каждую лошадиную силу. Если мощность двигателя составляет от 100 до 150 лошадиных сил, ставка налога возрастает до 15 рублей за одну л/с. Это изменение затрагивает всех автовладельцев в регионе и может повлиять на их бюджеты.