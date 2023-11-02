Мэр Новосибирска обосновал повышение стоимости проезда в метро

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Повышение стоимости проезда в новосибирском метрополитене неизбежно, и основная причина пересмотра тарифов — инфляция. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в четверг, 2 ноября, в ходе онлайн-встречи с журналистами.
«Решение не принято еще, это только заявка, она рассматривается. Каково будет решение, я не готов сейчас говорить», — подчеркнул глава муниципалитета.
Отказался Локоть комментировать и размер возможного повышения стоимости проезда на наземном общественном транспорте, предложив дождаться выводов областного департамента по тарифам.
Ранее мы рассказывали о том, что руководство новосибирской подземки направило в тарифный департамент предложение об увеличении оплаты за одну поездку до 38 рублей.