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В Новосибирске стоимость проезда в метро самая низкая в России

Мэр Новосибирска обосновал повышение стоимости проезда в метро

2 ноября 2023, 07:49
Фото: atas.info
В Новосибирске стоимость проезда в метро самая низкая в России

Анатолий Локоть прокомментировал увеличение тарифа в метро до 38 рублей

Планируемое повышение тарифа на проезд в метрополитене необходимо, но точный его размер будет определен позднее

Повышение стоимости проезда в новосибирском метрополитене неизбежно, и основная причина пересмотра тарифов — инфляция. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в четверг, 2 ноября, в ходе онлайн-встречи с журналистами.

«Решение не принято еще, это только заявка, она рассматривается. Каково будет решение, я не готов сейчас говорить», — подчеркнул глава муниципалитета.

Отказался Локоть комментировать и размер возможного повышения стоимости проезда на наземном общественном транспорте, предложив дождаться выводов областного департамента по тарифам.

Ранее мы рассказывали о том, что руководство новосибирской подземки направило в тарифный департамент предложение об увеличении оплаты за одну поездку до 38 рублей.

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