atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Без ноябрьской демонстрации у мэра Новосибирска нет новогоднего настроения

Мэр Новосибирска связал Новый год и годовщину Октябрьской революции

2 ноября 2023, 08:03
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Без ноябрьской демонстрации у мэра Новосибирска нет новогоднего настроения

Анатолий Локоть ответил на вопрос о новогоднем настроении

Мэр-коммунист рассказал о связи новогоднего настроения и годовщины Октябрьской революции

Пока Анатолий Локоть не чувствует приближения празднования Нового года. Праздничное новогоднее настроение у него появляется после очередной годовщины Октябрьской революции, которая выпадает на 7 ноября.

«Пока внутренний будильник мой в отношении Нового года молчит», — сказал мэр Новосибирска в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 2 ноября.

Напомним, глава крупнейшего муниципалитета России возглавляет Новосибирский обком КПРФ. Политологи периодически называют Анатолия Локтя в качество одного из возможных преемников лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова.

Читайте также:
В Новосибирске начали украшать ели к Новому годуКуда поехать на Новый год в горы? Топ-10 идей для незабываемого праздника«Черный октябрь» 1993-го: взгляд на последнюю революцию столетия
#Новосибирск#Праздник#Новый год#31 декабря#Анатолий Локоть#Революция#7 ноября
Подпишитесь
Как оплачивать проезд по четвертому мосту в Новосибирске рассказал Минтранс
Сегодня, 03:11
Места на кладбищах почти закончились в Новосибирске
Сегодня, 04:49
После протестов в ЖК «Огни Сибири» Новоколледж может выбрать новое место
Сегодня, 08:40
120 рублей за проезд в маршрутке: перевозчики хотят повышения тарифа в Новосибирске
Сегодня, 03:18
Lamborghini, Porsche, Ferrari: элитные автомобили б/у продают новосибирцы до 50 млн
Сегодня, 02:56
63-летняя врач из Новосибирска уехала в зону СВО добровольцем
Сегодня, 05:22