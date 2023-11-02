Мэр Новосибирска связал Новый год и годовщину Октябрьской революции

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Пока Анатолий Локоть не чувствует приближения празднования Нового года. Праздничное новогоднее настроение у него появляется после очередной годовщины Октябрьской революции, которая выпадает на 7 ноября.
«Пока внутренний будильник мой в отношении Нового года молчит», — сказал мэр Новосибирска в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 2 ноября.
Напомним, глава крупнейшего муниципалитета России возглавляет Новосибирский обком КПРФ. Политологи периодически называют Анатолия Локтя в качество одного из возможных преемников лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова.