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Published Сегодня, 01:18

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Буря будет слабой

На Новосибирск надвигаются магнитные бури в ноябре 2023 — что будет с метеозависимыми

2 ноября 2023, 01:18
Фото: Midjourney
Буря будет слабой

В Новосибирске ожидаются магнитные бури 26 и 27 ноября

26 и 27 ноября в Новосибирске ожидаются магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей, поэтому им рекомендуется избегать нагрузок, стресса и следить за питанием и питьевым режимом.

В конце ноября в Новосибирске ожидаются магнитные бури. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 26 и 27 ноября их сила достигнет уровня G1, который характеризуется как слабый.

В эти дни также будет возбуждена магнитосфера, что может повлиять на самочувствие людей.

Людям, чувствительным к погоде, рекомендуется избегать физических нагрузок и стресса, следить за питанием и питьевым режимом, а также контролировать артериальное давление, чтобы предотвратить его резкие изменения.

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#Новосибирск#Магнитные бури#Метеозависимые#Солнце#Астрономия#Эмилия Губарева
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