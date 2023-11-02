На Новосибирск надвигаются магнитные бури в ноябре 2023 — что будет с метеозависимыми

В Новосибирске ожидаются магнитные бури 26 и 27 ноября

26 и 27 ноября в Новосибирске ожидаются магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей, поэтому им рекомендуется избегать нагрузок, стресса и следить за питанием и питьевым режимом.