На Новосибирск надвигаются магнитные бури в ноябре 2023 — что будет с метеозависимыми

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
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В конце ноября в Новосибирске ожидаются магнитные бури. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 26 и 27 ноября их сила достигнет уровня G1, который характеризуется как слабый.
В эти дни также будет возбуждена магнитосфера, что может повлиять на самочувствие людей.
Людям, чувствительным к погоде, рекомендуется избегать физических нагрузок и стресса, следить за питанием и питьевым режимом, а также контролировать артериальное давление, чтобы предотвратить его резкие изменения.