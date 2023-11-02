Новый Год уж мчится: новосибирцы стали активно интересоваться частными корпоративами

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Как сообщают специалисты Авито Услуг, в октябре у новосибирцев значительно возрос спрос на услуги частных специалистов при подготовке новогодних корпоративов. Самыми востребованными предложениями стали услуги ведущего (+84%), кейтеринг (+93%), перевозки для мероприятий (+388%), фото- и видеосъемка (+83%) и макияж (+335%).
Подобный рост интереса объясняется довольно просто. И работодатели, и частные лица хотят успеть подгготовиться к празднику по пока еще приемлемым ценам и найти специалиста, пока он еще не пошел по рукам. Поэтому подбор специалиста осуществляется заранее без излишней нервотрепки.
«К новогодним корпоративам всегда готовятся заранее, но в этом году предусмотрительность новосибирцев бьет все рекорды. Уже за три месяца до Нового года начались предварительные договоренности с арендодателями площадок, ведущими, музыкантами и остальными специалистами. Несмотря на широту выбора предложений, откладывать организацию корпоратива на последний момент не стоит, так как спрос продолжит расти», — заявил руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в Авито Услугах Александр Семочкин.
В этом году стоимость услуг ведущего начинается от 2,5 тысяч рублей в час. Но окончательная стоимость тамады зависит от опыта и программы. Средняя стоимость часа поездки на арендованном транспорте пока составляет 2300 рублей в час, что на 15% дешевле прошлогодних цен. Но все еще может измениться.
Растет спрос и на фотографов с видеографами. За свои услуги специалисты берут от 2 тысяч рублей, но все зависит от времени работы специалиста, оборудования и скорости обработки фото и видео после мероприятия. Банкет начинается от тысячи рублей с человека и зависит от степени гурманства гостей.
А вот услуги макияжа заметно выросли и сейчас составляют от полутора тысяч рублей. Макияж может обойтись в две тысячи, а прическа — от 1600 рублей. Многие визажисты готовы выехать непосредственно на мероприятие и предоставлять свои услуги на площадке проведения праздника, что также повышает стоимость услуг.