Новый Год уж мчится: новосибирцы стали активно интересоваться частными корпоративами

В этом году стоимость услуг ведущего начинается от 2,5 тысяч рублей в час. Но окончательная стоимость тамады зависит от опыта и программы. Средняя стоимость часа поездки на арендованном транспорте пока составляет 2300 рублей в час, что на 15% дешевле прошлогодних цен. Но все еще может измениться.