«Обстановка контролируемая»: мэр Новосибирска об уборке снега в городе

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть положительно оценил работу дорожных служб по ликвидации последствий снегопада 2 ноября. Уже ночью дороги и тротуары чистили 294 спецмашины, уборка основных магистралей продолжалась и днем. На проезжую часть нанесено 36,5 тонн реагента «Бионорд». Часть снега с городских улиц уже вывезена на снегоотвалы.
«В целом обстановка по городу контролируемая, работаем в зимнем варианте», — подчеркнул глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами.
Ранее мы рассказывали о крупной аварии, которая произошла утром 2 ноября. На замерзшей дороге столкнулись сразу 15 автомобилей.