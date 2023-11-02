«Обстановка контролируемая»: мэр Новосибирска об уборке снега в городе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть положительно оценил работу дорожных служб по ликвидации последствий снегопада 2 ноября. Уже ночью дороги и тротуары чистили 294 спецмашины, уборка основных магистралей продолжалась и днем. На проезжую часть нанесено 36,5 тонн реагента «Бионорд». Часть снега с городских улиц уже вывезена на снегоотвалы.