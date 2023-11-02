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На улицах города работало почти 300 снегоуборочных машин

«Обстановка контролируемая»: мэр Новосибирска об уборке снега в городе

2 ноября 2023, 08:20
Фото: t.me/alokot
На улицах города работало почти 300 снегоуборочных машин
По мнению Анатолия Локтя, первый серьезный снегопад не застал дорожников врасплох

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть положительно оценил работу дорожных служб по ликвидации последствий снегопада 2 ноября. Уже ночью дороги и тротуары чистили 294 спецмашины, уборка основных магистралей продолжалась и днем. На проезжую часть нанесено 36,5 тонн реагента «Бионорд». Часть снега с городских улиц уже вывезена на снегоотвалы.

«В целом обстановка по городу контролируемая, работаем в зимнем варианте», — подчеркнул глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами.

Ранее мы рассказывали о крупной аварии, которая произошла утром 2 ноября. На замерзшей дороге столкнулись сразу 15 автомобилей.

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#Новосибирск#Дороги#Снег#Уборка#Техника#Анатолий Локоть
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