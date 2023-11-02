Пара новосибирцев получила необычную повестку — ее прислали из школы

Беспокоитесь, что получите повестку из военкомата? Будьте осторожны: вас могут призвать и в школу, если вы родитель. Так поступила школьная директриса райцентра Болотное в Новосибирской области. А если мать или отец не явятся, руководитель угрожает обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.