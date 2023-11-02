Пара новосибирцев получила необычную повестку — ее прислали из школы

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Published Сегодня, 07:34
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Беспокоитесь, что получите повестку из военкомата? Будьте осторожны: вас могут призвать и в школу, если вы родитель. Так поступила школьная директриса райцентра Болотное в Новосибирской области. А если мать или отец не явятся, руководитель угрожает обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Повестку отправила директор МАОУ СОШ №4 Оксана Рябцева. «Администрация [школы] доводит до вашего сведения, что вы приглашаетесь в школу вместе со своим сыном (дочерью) 2 ноября 2023 года. В случае неявки, ваше дело будет передано в комиссию по делам несовершеннолетних», — сказано в документе. Фотографию опубликовали в группе «ВКонтакте» «Типичное Болотное».
Atas.Info отправила официальный запрос в Министерство образования Новосибирской области о законности составления и выдачи таких документов, в том числе, привлечении комиссии по делам несовершеннолетних в качестве наказания. Ранее член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина отмечала, что такие повестки неправомерны.