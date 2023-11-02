atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Повестку получили жители Болотного

Пара новосибирцев получила необычную повестку — ее прислали из школы

2 ноября 2023, 07:34
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Повестку получили жители Болотного

Директор школы в Новосибирской области отправила повестку родителям ученика

Родителям новосибирского школьника отправили повестку — их обязали срочно явиться, но не в военкомат. Так теперь матерей и отцов зовут на разговор с директором.

Беспокоитесь, что получите повестку из военкомата? Будьте осторожны: вас могут призвать и в школу, если вы родитель. Так поступила школьная директриса райцентра Болотное в Новосибирской области. А если мать или отец не явятся, руководитель угрожает обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Так выглядит полученная повесткаТак выглядит полученная повестка
Так выглядит полученная повестка
Фото: «Типичное Болотное» VK

Повестку отправила директор МАОУ СОШ №4 Оксана Рябцева. «Администрация [школы] доводит до вашего сведения, что вы приглашаетесь в школу вместе со своим сыном (дочерью) 2 ноября 2023 года. В случае неявки, ваше дело будет передано в комиссию по делам несовершеннолетних», — сказано в документе. Фотографию опубликовали в группе «ВКонтакте» «Типичное Болотное».

Atas.Info отправила официальный запрос в Министерство образования Новосибирской области о законности составления и выдачи таких документов, в том числе, привлечении комиссии по делам несовершеннолетних в качестве наказания. Ранее член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина отмечала, что такие повестки неправомерны.

Читайте также:
Не только форс-мажор: полковник юстиции об уважительных причинах неявки по повесткеВ Новосибирской области стали рассылать повестки на военные сборыУчителя новосибирской школы назвали детей «дебилами» и «животными»
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Родители#Директор#Военкомат#Повестка#Артем Васильев
Подпишитесь
Как оплачивать проезд по четвертому мосту в Новосибирске рассказал Минтранс
Сегодня, 03:11
Места на кладбищах почти закончились в Новосибирске
Сегодня, 04:49
После протестов в ЖК «Огни Сибири» Новоколледж может выбрать новое место
Сегодня, 08:40
120 рублей за проезд в маршрутке: перевозчики хотят повышения тарифа в Новосибирске
Сегодня, 03:18
Lamborghini, Porsche, Ferrari: элитные автомобили б/у продают новосибирцы до 50 млн
Сегодня, 02:56
63-летняя врач из Новосибирска уехала в зону СВО добровольцем
Сегодня, 05:22