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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

2 ноября в Новосибирске лучше ехать на метро

Первый день жестянщика в этом сезоне: пробки в 10 баллов фиксируют в Новосибирске

2 ноября 2023, 11:43
Фото: 1MI
2 ноября в Новосибирске лучше ехать на метро

Пробки в 10 баллов спровоцировал снегопад в Новосибирске

Новосибирск вечером 2 ноября встал в 10-балльных пробках. Большинство улиц на картах отмечено красным цветом — их лучше объехать.

Вечером 2 ноября в Новосибирске автомобилисты оказались в пробках.По данным сервиса 2ГИС, заторы оцениваются в 10 баллов. Водители связывают такую ситуацию с обильными осадками в виде снегопада и метелей, и некоторые задаются вопросом, куда так много машин едут в субботу.

Город сегодня выглядит такГород сегодня выглядит так
Город сегодня выглядит так
Фото: 2GIS

На правом берегу города пробки образовались на улицах Большевистская, Выборная, Доватора, Дуси Ковальчук, Красный проспект, а также на Гусинобродском и Бердском шоссе.

Левый берег тоже попал в «загруженность», как говорят водители: пробки возникли на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Комсомольской, Порт-Артурской и на проезде Энергетиков.

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