Первый день жестянщика в этом сезоне: пробки в 10 баллов фиксируют в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Вечером 2 ноября в Новосибирске автомобилисты оказались в пробках.По данным сервиса 2ГИС, заторы оцениваются в 10 баллов. Водители связывают такую ситуацию с обильными осадками в виде снегопада и метелей, и некоторые задаются вопросом, куда так много машин едут в субботу.
На правом берегу города пробки образовались на улицах Большевистская, Выборная, Доватора, Дуси Ковальчук, Красный проспект, а также на Гусинобродском и Бердском шоссе.
Левый берег тоже попал в «загруженность», как говорят водители: пробки возникли на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Комсомольской, Порт-Артурской и на проезде Энергетиков.