Первый день жестянщика в этом сезоне: пробки в 10 баллов фиксируют в Новосибирске

Вечером 2 ноября в Новосибирске автомобилисты оказались в пробках.По данным сервиса 2ГИС, заторы оцениваются в 10 баллов. Водители связывают такую ситуацию с обильными осадками в виде снегопада и метелей, и некоторые задаются вопросом, куда так много машин едут в субботу.