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Дорогой подарок хотят подарить учительнице

Родители сдают 50 тысяч рублей на подарок учителю в школе Новосибирска

2 ноября 2023, 01:41
Фото: 1MI
Дорогой подарок хотят подарить учительнице
В Новосибирске родители школьников собирают 50 тысяч рублей на подарок учителю. Родительница считает, что сумма слишком большая для выпускников 9 класса. По закону, учителям нельзя дарить подарки стоимостью более 3 тысяч рублей.

В Новосибирске родители учеников одной из школ собираются сдать 50 тысяч рублей для подарка классному руководителю, по случаю выпускного. По словам одной из местных жительниц, Марии, она узнала об этом из школьного чата.

Женщина полагает, что такая сумма слишком большая, особенно учитывая, что это окончание 9 класса, а не 11-го. В своё время, когда она сама была школьницей, на подарок учителю собрали всего 10 тысяч рублей.

Активистка по правам граждан Анна Тажеева указывает, что согласно закону, учителям и другим специалистам, работающим в социальной сфере, нельзя дарить подарки стоимостью более 3 тысяч рублей, независимо от количества людей, которые вносят свой вклад. Иначе — это считается взяткой, пишет «МК в Новосибирске». При этом, предпочтительнее воздержаться именно от денежных подарков.

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