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В Сахалинской области отремонтировали более 1300 дворов к ноябрю 2023 года

В Сахалинской области отремонтировали более 1300 дворов к ноябрю 2023 года

2 ноября 2023, 11:06
Фото: Правительство Сахалинской области
Почти все районы Сахалинской области отчитались об окончании текущего ремонта дворов. В 2023 году в программу благоустройства включили 1317 объектов — в марте губернатор Валерий Лимаренко поручил привести в порядок не менее 1100 придомовых территорий. К концу года муниципалитеты перевыполнили план.

Лидером по объемам работ стал Южно-Сахалинск. Подрядные организации выполнили ямочный ремонт в 605 дворах. На юге Сахалина также отличились Корсаков (107 дворов), Анива (105 дворов), Холмск (97 дворов). Что касается северной части области, здесь высокие показатели у Охинского района — там привели в порядок 64 двора. На Курильских островах строители отремонтировали 18 объектов. В Углегорском районе осталось выполнить ремонт на 6 придомовых территориях.

«Для жителей Сахалинской области тема ремонта дворов продолжает оставаться актуальной, но не стоит так остро, как 5 лет назад. Ввиду того, что капитальный ремонт является довольно дорогостоящим, решить вопрос позволяет текущий ремонт. В начале года перед нами стояла задача привести в порядок около 1200 дворов, но муниципалитеты набрали хороший темп и сделать удалось больше», — подчеркнул первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Сергей Федоров.

В Александровск-Сахалинском районе отремонтировали 29 дворов вместо планируемых 18, в Долинском — 80 вместо 65. В Анивском городском округе изначально запланировали провести работы в 79 дворах, но их количество увеличили до 105.

«На придомовой территории было несколько крупных ям и незначительные повреждения асфальта. Автомобилистам приходилось их объезжать, неудобства возникали и у мам с колясками. Сейчас, когда все недочеты устранили, передвигаться стало гораздо безопаснее», — поделился житель Анивы Сергей Романов.

Текущий (ямочный) ремонт в Сахалинской области проводят с 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение». Количество дворов ежегодно увеличивается. Так, если в 2021 году в регионе отремонтировали 686 объектов, то в 2022 году их число выросло до 1022, а в 2023-м превысило 1300. Ход благоустройства не только профильные специалисты, но и активные жители Сахалина и Курил.

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