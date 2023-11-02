«Я за правду, я за справедливость»: Юлия Сипко о пути Херсона в Россию

«У меня дедушка с бабушкой русские, разговаривали на русском языке. Папа с мамой у меня разговаривают на русском языке. И у нас русская душа, у нас русский менталитет!» — с гордостью говорит Юлия и потому так борется за сохранение русских традиций в своем «доме».