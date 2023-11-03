3 ноября сокращенный рабочий день в Новосибирске по производственному календарю

Но стоит помнить о том, что в зависимости от графика работы (5-дневная или 6-дневная рабочая неделя) есть некоторые особенности. Для всех работников 3 ноября 2023 года будет сокращенный на 1 час рабочий день, а общие выходные дни — 4 и 5 ноября. Работники с 5-дневным графиком будут отдыхать также 6 ноября. А для тех, кто работает по графику 6-дневной недели, это будет первый рабочий день после праздника.